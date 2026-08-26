Carla Telo e Teresa Araújo entram em acção nos Europeus de Masters

Carla Telo e Teresa Araújo representam amanhã, dia 27 de Agosto, o Clube Naval do Funchal na prova de 1,5 quilómetros de águas abertas dos Campeonatos da Europa de Masters, que decorrem em Šamorín, na Eslováquia.

As duas nadadoras madeirenses participam numa competição que reúne atletas Masters de vários países europeus, partindo para este desafio internacional com ambição e confiança.

Em comunicado de imprensa, o Clube Naval do Funchal manifesta a expectativa de que Carla Telo e Teresa Araújo "possam lutar pelos lugares cimeiros das respectivas categorias".