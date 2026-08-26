Marques Mendes afirma que a sua "acção política acabou" mas admite regressar ao comentário

O antigo líder do PSD Marques Mendes admitiu hoje que poderá regressar ao comentário político, dizendo já ter convites, mas excluiu a possibilidade de voltar a candidatar-se ou ocupar qualquer cargo político-partidário.

Luís Marques Mendes, candidato apoiado pelo PSD e CDS-PP nas últimas eleições presidenciais (ficou em quinto lugar na primeira volta com cerca de 11% dos votos), falou aos jornalistas à chegada da Universidade de Verão do PSD.

O antigo líder do PSD justificou gostar de participar esta iniciativa partidária de jovens, na qual já esteve por diversas vezes, e foi questionado se já tinha saudades de intervir em iniciativas partidárias, o que não faz desde a campanha a Belém, em janeiro deste ano.

"O que quererão, eventualmente, saber, a partir da sua pergunta, é se isto é algum regresso à ação política? Não, não é. Para mim, a ação política, em termos de cargos políticos ou de candidaturas a cargos políticos, acabou. Foi uma fase da minha vida", assegurou.

Já questionado se admite regressar ao comentário político, como noticiou hoje o jornal online Observador, Marques Mendes confirmou essa possibilidade, dizendo ter saudades dessa atividade.

"Não excluo a hipótese de um dia poder fazer comentário político. Não vale a pena aqui estar a mentir, foi uma coisa que eu gostei de fazer", afirmou.

O antigo comentador da SIC disse já ter convites mas ainda não ter tomado uma decisão definitiva sobre esse regresso, que afirmou que não acontecerá a curto prazo.

Já questionado sobre as polémicas que envolvem o ministro da Administração Interna, Mendes mas recusou fazer qualquer apreciação, pelo menos para já.

"Eu não regressei ao comentário político, nem sei se vou regressar. Se um dia regressar, eu responderei...", afirmou.

Ainda assim, questionado se tem muita matéria para o comentário, respondeu afirmativamente.

"Tem muita matéria, sem dúvida. E haverá mais no futuro também, não tenho nenhuma dúvida. A vida política é muito rica e felizmente que há muito boa gente a comentar nas televisões e noutros sítios, que dá um belíssimo contributo. Acho que isso é muito útil", disse, prometendo que, se voltar a essa atividade, abordará todos os assuntos "com toda a frontalidade".

Hoje, prometeu que apenas falará do tema do jantar-conferência, uma homenagem ao militante número um do PSD, Francisco Pinto Balsemão, que morreu a 21 de outubro do ano passado, na qual intervirá também a jornalista e comentadora Maria João Avillez.