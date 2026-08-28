O deputado do CHEGA, Francisco Gomes, defendeu uma ruptura com aquilo que considera ser uma governação regional orientada para interesses instalados, compadrios e favorecimentos, exigindo que os madeirenses e os problemas concretos das famílias passem a ocupar o primeiro lugar das prioridades políticas.

As declarações foram feitas no âmbito de uma visita do deputado e da estrutura regional do CHEGA às festas de São Vicente, durante a qual Francisco Gomes afirmou que o governo de Miguel Albuquerque está politicamente esgotado e deixou de ter capacidade para responder aos principais problemas da Região.

O CHEGA não aceita uma Madeira governada para os amigos, para os interesses e para o compadrio. O governo de Miguel Albuquerque está totalmente comprometido com redes de influência e práticas de favorecimento e corrupção. Nós queremos o contrário. Queremos os madeirenses em primeiro lugar Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Para o parlamentar, essa mudança de prioridades deve começar por respostas concretas ao que diz serem a crise da habitação, as dificuldades existentes na saúde, a falta de oportunidades para os jovens, a perda de qualidade de vida das famílias trabalhadoras e a “inexistente política de imigração”, que considera “descontrolada e desorientada”.

Há famílias que trabalham e não conseguem pagar uma casa, jovens obrigados a sair porque não encontram oportunidades e pessoas que esperam demasiado tempo por cuidados de saúde. Ao mesmo tempo, temos uma imigração que está descontrolada e transformar a Madeira para muito pior. É para estes problemas que um governo sério deveria estar a trabalhar". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Francisco Gomes criticou ainda um modelo social que, segundo afirma, não distingue quem necessita verdadeiramente do apoio do Estado de quem, podendo trabalhar, opta por permanecer dependente de prestações sociais.

Queremos uma sociedade solidária com quem realmente precisa, mas também justa para quem trabalha. Não aceitamos um governo que exige cada vez mais às famílias trabalhadoras e depois dá tudo de mão beijada a quem pode trabalhar, mas escolhe viver permanentemente de apoios. Solidariedade não pode significar premiar a irresponsabilidade". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O deputado concluiu defendendo que a Madeira necessita de uma mudança política profunda, baseada na transparência, no mérito e na melhoria efetiva das condições de vida.

E concluiu: "O governo de Miguel Albuquerque está cansado, esgotado e já não é solução para nenhum dos grandes problemas da Madeira. O CHEGA quer uma governação justa, limpa e concentrada numa prioridade muito simples: primeiro os madeirenses".