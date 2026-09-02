Ataque perto de central eléctrica na Alemanha investigado como terrorismo

A polícia alemã anunciou hoje a abertura de uma investigação antiterrorismo após o ataque de terça-feira a uma subestação elétrica próxima de uma central termoelétrica a carvão em Jänschwalde, no leste da Alemanha.

"Além das suspeitas de perturbação de serviços públicos, detonação de explosivos e destruição de equipamento essencial para o trabalho, foi também aberta uma investigação sobre a formação de uma organização terrorista", afirmou a sede da polícia do estado de Brandemburgo, em Potsdam.

O ataque danificou várias linhas de transmissão e provocou um breve apagão.

Também hoje, a polícia alemã informou que há indícios de um possível ato criminoso após uma falha de energia numa subestação elétrica da operadora Amprion, perto de Colónia, no oeste da Alemanha, ocorrido também na terça-feira.

"Com base no estado atual da investigação, não acreditamos que tenha sido uma falha técnica, mas sim um ato deliberado", afirmou um porta-voz da polícia, acrescentando que a causa e as circunstâncias do incidente, ocorrido em Bergheim, a oeste de Colónia, ainda não foram totalmente esclarecidas.

O porta-voz esclareceu que a investigação está em curso, mas que as diligências estão a progredir nesse sentido. A falha de energia foi reportada por volta das 20:00 de terça-feira, no horário local (19:00 em Lisboa), alegadamente devido a um problema técnico, segundo explicou a empresa.

Várias linhas de transmissão deixaram de funcionar após um curto-circuito, mas não houve interrupções no fornecimento geral de energia.

A Amprion afirmou que uma equipa de especialistas está a trabalhar com as autoridades competentes para determinar o que aconteceu e avaliar o impacto. A polícia declarou que está a colaborar estreitamente com a empresa e com a operadora da rede elétrica RWE.

Numa conferência de imprensa realizada hoje em Dusseldorf, no oeste da Alemanha, o ministro do Interior do estado da Renânia do Norte-Vestfália, Herbert Reul, afirmou que existia "uma suspeita inicial de sabotagem contra a ordem constitucional".

Os investigadores estão a explorar duas possíveis linhas de investigação: "sabotagem orquestrada por um Estado estrangeiro" e um ato de "um extremista de esquerda", acrescentou Reul.

A Alemanha tem sido alvo de vários ataques contra infraestruturas críticas nos últimos meses.

Vários destes incidentes têm sido ligados a potenciais ataques híbridos da Rússia.

As autoridades alemãs detetaram na noite de 04 de agosto no aeroporto de Leipzig um drone com carga explosiva. Segundo a investigação, o alvo seria um avião de carga ucraniano Antonov, utilizado no transporte de material bélico.

O alegado atentado terá falhado devido a um defeito no detonador da bomba. As autoridades alemãs referiram ainda a possibilidade de um segundo drone ter colidido pouco depois com um avião de carga da empresa de logística internacional e de correio expresso DHL, obrigado a abortar a aterragem em Leipzig devido ao encerramento do aeroporto. As inspeções à aeronave, desviada para Hannover após a colisão, mostraram danos no estabilizador que não podiam ter sido provocados pelo embate de uma ave.