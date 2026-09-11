Marcos Freitas e Fu Yu entre os convocados para o Europeu de ténis mesa na Eslovénia

Portugal vai estar representado por 10 atletas no Campeonato da Europa individual de ténis de mesa, que decorre entre 11 e 18 de outubro, em Liubliana, na Eslovénia.

A seleção portuguesa é composta por cinco atletas masculinos e cinco femininos, que vão disputar as provas de singulares e pares, incluindo pares mistos.

No setor masculino, o selecionador Pedro Rufino convocou João Geraldo, Marcos Freitas, João Monteiro, Tiago Apolónia e Tiago Abiodun.

Na seleção feminina, orientada por Mário Pedro Couto, foram chamadas Fu Yu, Jieni Shao, Matilde Pinto, Júlia Leal e Mariana Santa Comba.