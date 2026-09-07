Desactivados 21 explosivos perto de linhas de alta tensão na Alemanha na última semana

A polícia alemã anunciou hoje a descoberta e desativação de 21 engenhos explosivos artesanais perto de linhas de alta tensão na Saxónia na última semana, após ataques à rede elétrica em vários estados alemães.

Em alguns casos, foram utilizados lançadores de explosivos para colocar cabos sobre as linhas elétricas, deixando-as fora de serviço.

A polícia está à procura de um ativista climático de 48 anos suspeito de envolvimento nos incidentes.

Os artefactos mais recentes foram encontrados perto de uma subestação elétrica nos arredores da localidade de Schleife, a 15 quilómetros da fronteira com a Polónia, e foram desativados por forças especiais do Departamento de Polícia Criminal do Estado da Saxónia (LKA, na sigla em alemão).

As autoridades continuam a solicitar a cooperação dos cidadãos nas investigações.

No sábado, informaram da descoberta de um total de 12 engenhos explosivos na região mineira da Lusácia, na fronteira com o estado vizinho de Brandeburgo, que rodeia Berlim.

"Estes dispositivos tinham como objetivo causar danos nas linhas de transmissão de alta tensão, provocando um curto-circuito", declararam a polícia e o Ministério Público de Dresden.

Acrescentaram que não ocorreram danos na rede elétrica e que não existe perigo para a população.

Entretanto, prosseguem intensivas buscas pelo homem suspeito de ter levado a cabo os ataques à rede elétrica.

Os incidentes concentram-se sobretudo em Brandeburgo e na Saxónia, bem como no estado federado ocidental da Renânia do Norte-Vestefália.

A polícia e o Ministério Público emitiram um apelo conjunto para obter informações, incluindo duas fotos do suspeito.

No domingo, foi realizada uma busca em grande escala numa zona arborizada perto da cidade de Colónia, no oeste da Alemanha, mas não foram encontrados vestígios do suspeito.

Na sexta-feira, a polícia encontrou explosivos no apartamento do homem na cidade de Gevelsberg, na Renânia do Norte-Vestefália.

Mais tarde, uma unidade de operações especiais fez uma busca numa carrinha num bosque próximo de Niederzier, a cerca de 100 quilómetros de distância.

A carrinha parecia ter sido convertida em autocaravana, e o homem procurado não se encontrava no veículo.