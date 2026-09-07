Igrejas da Alemanha expressam preocupação com vitória regional da AfD

As Igrejas alemãs expressaram hoje preocupação com a vitória do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) nas eleições regionais de domingo no estado federado oriental da Saxónia-Anhalt, embora sem maioria absoluta.

"Reconhecemos que a AfD se tornou o partido mais forte na Saxónia-Anhalt por uma margem clara. Os nossos piores receios confirmaram-se, mas temos de aceitar o resultado", afirmaram, num comunicado conjunto assinado pelo presidente da Conferência Episcopal Alemã (DBK), bispo Heiner Wilmer, a presidente do Conselho da Igreja Evangélica da Alemanha (EKD), bispa Kirsten Fehrs, e o presidente do Conselho das Igrejas Cristãs da Alemanha (ACK), Christopher Easthill.

Em concreto, afirmam que as Igrejas estão "particularmente preocupadas" com "a coexistência e a cooperação" entre os habitantes da Saxónia-Anhalt, com o "respeito da dignidade humana" e a "ordem democrática e livre da Saxónia-Anhalt".

Por isso, lançam um apelo aos vencedores das eleições regionais para que "respeitem totalmente a Constituição do Estado e a Lei Fundamental" e para que "defendam a dignidade de todas as pessoas, independentemente da sua origem, religião, estilo de vida, conquistas ou posição social".

Além disso, avisam de que observarão "atentamente" e analisarão "criticamente" as futuras ações políticas, sublinhando que não vão "olhar para o lado", nem permanecer "em silêncio quando a dignidade humana for violada, a democracia for posta em perigo ou o Estado de direito for minado".

"O resultado eleitoral revela a dimensão do descontentamento e da perda de confiança. Isso deve ser levado a sério. No entanto, o que permanece inalterável é como centenas de milhares de pessoas na Saxónia-Anhalt e em toda a Alemanha se preocupam umas com as outras dia após dia, assumem as suas responsabilidades e apoiam a nossa sociedade", sublinharam.