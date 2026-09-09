Madeira e Açores reforçam cooperação para valorizar vinhos de origem insular

Os principais desafios e oportunidades que se colocam aos sectores vitivinícolas da Madeira e dos Açores, com particular enfoque na valorização das produções regionais, na preservação das castas tradicionais, na sustentabilidade, na qualidade e certificação dos produtos e na promoção dos vinhos de origem insular estiveram em destaque, esta quarta-feira, na reunião entre os responsáveis pelos sectores vitivinícolas da Madeira e dos Açores, no âmbito da visita à Região do presidente do Instituto da Vinha e do Vinho dos Açores, Cláudio José Gomes Lopes.

Para o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, a aproximação entre Madeira e Açores representa uma oportunidade para "reforçar uma cooperação entre duas Regiões que, apesar das suas especificidades, partilham desafios, características e uma enorme riqueza vitivinícola".

O secretário regional destacou ainda a importância de "partilharmos conhecimento, experiências e soluções, fortalecendo a capacidade dos nossos produtores e das nossas instituições para responder aos desafios que o sector enfrenta".

Nuno Maciel salientou que a vitivinicultura assume uma importância que ultrapassa a dimensão económica, constituindo igualmente um elemento fundamental da identidade, da paisagem, da cultura e do património das Regiões Autónomas.

"O vinho é parte integrante da identidade das nossas ilhas. Temos uma história vitivinícola muito própria, produtos diferenciados e produtores que mantêm vivo um património que queremos valorizar e projetar cada vez mais", afirmou.

Durante a reunião foram igualmente identificadas áreas com potencial para o desenvolvimento de iniciativas conjuntas entre os organismos responsáveis pelos sectores vitivinícolas das duas Regiões, nomeadamente ao nível da partilha de conhecimento técnico, investigação e inovação, certificação e controlo de qualidade, sustentabilidade e promoção dos produtos regionais.

A reunião integra o programa da visita de Cláudio José Gomes Lopes à Madeira, promovida pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), que inclui visitas a explorações agrícolas, adegas, empresas vitivinícolas e ao Campo Experimental dos Cardais, bem como o acompanhamento da presente vindima.

A visita decorre numa altura em que a Madeira já processou cerca de 2.500 toneladas de uvas, entregues por 856 produtores a 11 operadores económicos, constituindo um momento particularmente relevante para o contacto direto com a realidade atual do setor.

A cooperação entre Madeira e Açores deverá agora ser aprofundada através dos respetivos organismos do setor, com o objetivo de criar novas oportunidades de colaboração e contribuir para uma maior valorização e projecção dos vinhos e das produções vitivinícolas das duas Regiões Autónomas.