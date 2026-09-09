Da censura à promessa de baixa no IRS e mais nas pensões

Bom dia. A imprensa nacional desta manhã de quarta-feira, 9 de Setembro de 2026, destaca a votação da moção de censura apresentada pelo Chega ao Governo, que acabou chumbada no Parlamento, mas sobretudo as medidas fiscais e sociais anunciadas pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro. A descida do IRS, com efeitos retroativos a Janeiro, e um novo apoio extraordinário aos pensionistas dominam as manchetes dos jornais generalistas e económicos.

A revista Sábado dedica a primeira página a temas diversificados, com destaque para um guia sobre como fazer bons negócios no mercado imobiliário e para uma análise sobre as mudanças na educação ao longo da última década. O jornal aborda ainda a proposta do ex-adjunto de António José Seguro para criminalizar a "cunha", acompanha um dia do presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, que anuncia a construção de uma piscina de ondas com dois hectares na Bobadela, e publica uma entrevista com o primeiro médico objetor de consciência relativamente a cirurgias de mudança de sexo no SNS.

O Diário de Notícias coloca no centro da edição a decisão de Luís Montenegro de avançar com uma redução do IRS e com uma "prenda" para os pensionistas, anunciadas durante o debate da moção de censura. A edição aborda também a evolução da China 50 anos depois da morte de Mao, as críticas de Angela Merkel à atual liderança alemã e a polémica em torno da mudança de sexo, com o Chega a querer ouvir uma relatora especial das Nações Unidas. As novas regras de deportação e a pressão sobre os tribunais administrativos, a ameaça de greve dos técnicos do INEM e temas culturais completam a edição.

O Correio da Manhã faz da votação parlamentar e das medidas anunciadas pelo Governo o principal destaque, com "extra nas pensões e baixa no IRS" após o chumbo da moção de censura do Chega. O jornal detalha o anúncio de um "Natal gordo" para pensionistas com reformas até 1611 euros e salienta que o alívio fiscal permitirá baixar as retenções na fonte e aumentar os salários líquidos já em novembro. A edição inclui ainda as declarações de Luís Neves, que faz um "mea culpa" mas recusa demitir-se, além de vários temas de segurança, criminalidade e justiça. No desporto, o FC Porto-Manchester City e os jogos de Sporting e Benfica na Liga dos Campeões assumem particular relevo.

O Público destaca igualmente a componente fiscal da crise parlamentar, titulando que o Governo anunciou um corte no IRS que tinha sido descartado apenas uma semana antes, depois de a moção contra Luís Neves ter sido chumbada. O jornal dá também grande espaço aos resultados do PISA 2025, que apontam para um recuo dos alunos portugueses de 20 anos na Matemática e na Leitura, com Setúbal e o Alentejo entre as regiões com piores resultados. A condenação da MEO pela ANACOM, um direito de resposta relacionado com alegações de assédio laboral no Técnico e a situação política e social na Europa completam os principais assuntos.

O Jornal de Notícias resume a situação política na manchete "Montenegro ultrapassa censura com mais pensões e menos IRS", associando diretamente a sobrevivência do Governo às medidas anunciadas pelo primeiro-ministro. O jornal destaca ainda a morte de um imigrante marroquino em Olhão, que terá sido atingido com uma bastonada na cabeça, a posição de Portugal relativamente aos colonatos israelitas e acontecimentos culturais e religiosos. No futebol, o FC Porto-Manchester City e as expectativas de Rui Borges para a participação do Sporting na Liga dos Campeões ocupam espaço de destaque.

O Negócios centra a edição na fiscalidade e revela que o IRS será mais baixo em novembro, com efeitos retroativos a janeiro, fazendo da medida a principal notícia económica do dia. O jornal analisa ainda a resistência do consumo das famílias perante a guerra no Irão, os efeitos da revisão da população nas estatísticas do Banco de Portugal, a disputa em torno da proposta de alta velocidade ferroviária e os riscos associados ao aumento da dívida nos mercados.

O Jornal Económico também coloca a fiscalidade no topo da agenda, com Luís Montenegro a anunciar um corte do IRS até ao 6.º escalão e um novo bónus para os pensionistas, depois de o Governo ter ultrapassado a moção de censura com a abstenção do PS. A edição aborda ainda as reivindicações dos agricultores, os 15 mil milhões de euros de pagamentos do PRR até setembro, os resultados do PISA 2025, a situação dos tripulantes da easyJet e a evolução dos preços dos combustíveis.

Na imprensa desportiva, A Bola destaca a vitória do Manchester City sobre o FC Porto, com Haaland a marcar os dois golos e Diogo Costa a ser apontado como o melhor portista em campo. O jornal dá ainda relevo às declarações de Francesco Farioli, à confiança de Rui Borges antes do Sporting-Galatasaray e ao regresso de Rafael Leão a Alvalade. As contas positivas do Benfica, com 19,1 milhões de euros de resultado em 2025/2026, também merecem destaque.

O Jogo abre com o FC Porto-Manchester City e a "entrada dura" dos ingleses, sublinhando o bis de Haaland e a exibição de Diogo Costa. A edição inclui declarações do guarda-redes portista e de Farioli, a antevisão do Sporting-Galatasaray e do Moreirense-Benfica, além do regresso das contas da SAD do Benfica aos resultados positivos. A mudança de palco do Estrela da Amadora-Braga devido ao mau estado do relvado é outro dos temas em evidência.

O Record também faz manchete com a derrota do FC Porto, realçando a grande exibição de Diogo Costa, insuficiente para travar Haaland, que marcou os dois golos. O avançado norueguês elogia ainda o guarda-redes português e considera que este deveria estar entre os melhores do mundo. Rui Borges eleva a fasquia para o Sporting-Galatasaray, enquanto Marco Silva admite que Schjelderup poderá chegar em breve ao onze do Benfica. As contas positivas da SAD encarnada pelo 2.º ano consecutivo, com um lucro de 19,1 milhões de euros, fecham os principais destaques.