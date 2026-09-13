Ruy de Carvalho, Joana Marques e Estado da União em destaque este domingo

A Câmara de Lisboa entrega hoje a Medalha de Honra da Cidade ao ator Ruy de Carvalho, distinguindo a "excecional carreira artística" que contribuiu para a projeção da vida cultural lisboeta.

A atribuição da medalha foi aprovada por unanimidade em reunião pública, sob proposta do presidente da autarquia, Carlos Moedas, e do vereador da Cultura, Diogo Moura, no passado mês de junho.

Nascido em Lisboa, a 01 de março de 1927, Ruy de Carvalho foi agraciado pelo Estado português por diversas vezes, como aconteceu em 2012, nos 70 anos de carreira, com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique e, uma década mais tarde, em 2022, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada. Desta ordem tinha já recebido a Comenda e o Grande Colar, em 1998 e 2010, respetivamente, depois do grau de comendador da Ordem do Infante, em 1993, e da Medalha de Mérito Cultural, do Governo português, em 1990

Em junho de 2025, foi-lhe atribuída a Grã-Cruz da Ordem General Gomes Freire de Andrade, a mais elevada condecoração da Maçonaria Regular portuguesa, raramente atribuída a personalidades fora da Ordem Maçónica. Quando o ator completou 99 anos, em março de 2026, a Assembleia da República aprovou, por unanimidade, um voto de saudação, destacando o seu profissionalismo e a "inconfundível qualidade" do seu percurso.

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O documentário no qual a humorista Joana Marques dá a sua perspetiva do processo judicial que, em 2025, foi interposto pelo grupo Anjos e do qual foi absolvida, estreia-se hoje no serviço Prime Video.

O documentário, centrado no processo que envolveu Joana Marques e os Anjos (os irmãos Nelson e Sérgio Rosado), "explora o impacto social e cultural de uma história que colocou no centro das atenções os limites do humor, da sátira e da liberdade de expressão na era das redes sociais", segundo a sinopse divulgada pela plataforma de 'streaming'.

O documentário inclui testemunhos de figuras públicas como Manuel Luís Goucha, Ricardo Araújo Pereira, Fernando Alvim, Luana Piovani e David Fonseca, e revela como o processo judicial inspirou ainda a humorista a fazer o espetáculo ao vivo "Em Sede Própria", que teve mais de uma dezena de apresentações em maio passado, em Lisboa e no Porto.

INTERNACIONAL

O Parlamento Europeu (PE) inicia hoje a sessão plenária da 'rentrée', dominada pelo sexto discurso, na quarta-feira, da presidente da Comissão Europeia sobre o Estado da UE.

Ursula von der Leyen deverá fazer o habitual balanço do trabalho feito e apontar as prioridades para o próximo ano, que passarão pela defesa e segurança, economia e competitividade, bem como pelo próximo orçamento plurianual da UE 2028-2032.

Após o discurso, a líder do executivo comunitário debaterá com os eurodeputados.

Na assistência, na quarta-feira, estará o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, como convidado de honra, e que intervirá no PE no dia seguinte, devendo abordar os interesses económicos e de segurança comuns aos dois blocos, incluindo a guerra da Rússia contra a Ucrânia, os ataques híbridos, a ingerência estrangeira, as políticas da China e as relações com os EUA.