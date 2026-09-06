A frente-mar da Ribeira Brava voltou a encher-se, hoje, para assistir ao FestiBrava, que se pautou por mais uma edição de sucesso. O evento voltou a destacar-se pelo forte dinamismo local, “afirmando-se como um momento central de exaltação da cultura popular”.

“O folclore carrega consigo valores fundamentais de união, respeito pelas nossas origens e transmissão intergeracional do nosso património”, afirmou Jorge Santos. O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava fez questão de sublinhar a importância da celebração e o papel destes eventos na preservação da memória colectiva do concelho e das tradições que vão passando de geração em geração.

“É primordial para manter viva a nossa identidade, dinamizar a economia local e demonstrar a vitalidade e o orgulho das nossas gentes", assumiu.

Já Álvaro Jesus, presidente da Casa do Povo da Ribeira Brava, em jeito de balanço, afirmou que a edição deste ano termina “com o coração cheio de tradição e a alma enriquecida pela nossa cultura e honrando o passado. Que viva o folclore, que viva a nossa identidade”.

O programa Festivo teve início com um cortejo pelas ruas da vila, que antecedeu uma tarde dedicada às actuações. A edição deste ano contou com o intercâmbio de grupos representativos de várias localidades, nomeadamente, os Grupos de Folclore das Casas do Povo da Ribeira Brava, da Candelária (Açores), do Campanário, de Gaula, bem como o Grupo Folclórico D. Nuno Álvares Pereira, vindo de Matosinhos.

“O FestiBrava 2026 reforçou assim o objectivo de aproximar gerações e perpetuar as tradições populares e os seus valores”, considera a organização. O evento foi promovido pela Casa do Povo da Ribeira Brava, em co-organização com o Município da Ribeira Brava.