Marítimo e Madeira Andebol em destaque

O Marítimo da Madeira Andebol SAD em masculinos e a equipa feminina do Madeira Andebol SAD, registam neste início de campeonato, números bem relevantes que expressam a qualidade do trabalho desenvolvido pelas respectivas estruturas, isto apesar de apenas termos duas jornadas da fase regular já disputadas.

No caso do Marítimo da Madeira Andebol SAD, os verde-rubros comandados por Paulo Fidalgo somaram por vitórias os dois encontros, realizados fora de portas, sendo nesta altura a par do Sporting que lidera a prova e o SL Benfica, que é terceiro, os únicos emblemas que ainda não perderam na prova com dois jogos efectuados.

O mesmo registo se assinala para a formação feminina do Madeira Andebol SAD, orientada por Artur Rodrigues. Com duas partidas somam outras tantas vitórias, sendo a par do líder Benfica e o ABC de Braga, igualmente invictos.

Pavilhão da Bartolomeu nova ‘centralidade’

É já este fim de semana que o Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo, passará por alguns meses a assumir como a nova ‘centralidade’ para os jogos do campeonato nacional da 1.ª Divisão em seniores femininos, e Divisão de Honra em masculinos e femininos. Isto tudo porque o Pavilhão do Funchal irá para obras de manutenção e de colocação de um novo piso.