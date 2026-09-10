A notícia que faz a manchete da edição do seu DIÁRIO desta quinta-feira dá conta de que a Câmara afasta “megatorres” no Amparo. A autarquia do Funchal garante que não há qualquer projecto aprovado e não define o que será construído nos 29 mil metros quadrados. Vereadores independentes querem respostas a 55 questões sobre a intervenção.

Saiba, também, que os atrasos no crédito da casa caem 30%. Há mais madeirenses com empréstimo para habitação, mas o valor em atraso desceu para 3 milhões de euros. Na Madeira, apenas um em cada mil euros de crédito à habitação estava por pagar no final de Junho.

Em destaque, na primeira página, surge, igualmente, a questão das ligações aéreas entre a Madeira e o resto do País, isto porque os preços entre a Região e o continente subiram depois da mudança das regras. Em Agosto, a tarifa média mais baixa aumentou 16% e duplicaram os casos acima dos 400 euros, levando-nos a constatar que o novo subsídio encarece voos.

Todos querem o ferry, mas falta a solução. O debate promovido pelo JPP aponta alternativas assentes na carga, na ligação a outros arquipélagos e no financiamento público.

Saiba, ainda, que álcool apaga memória de esfaqueamento. Arguido e vítimas dizem não se recordar do ataque ocorrido nas festas de São Pedro, na Ribeira Brava. Um dos esfaqueados, agente da PSP, continua de baixa.

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Bom dia, com boas leituras!