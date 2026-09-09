Carneiro diz que apoio do gasóleo agrícola é "dar com uma mão e tirar com as duas"

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, acusou hoje o Governo, sobre o apoio ao gasóleo agrícola até ao final do ano, de dar com uma mão e tirar com as duas, ficando ainda com 400 milhões de euros.

O Governo aprovou hoje em Conselho de Ministros o prolongamento dos apoios ao gasóleo agrícola até final do ano, numa despesa estimada em 15 milhões de euros, bem como ajudas ao setor da pesca.

"O Governo dá com uma mão, mas tem vindo a tirar com as duas. Entre aquilo que dá e que tira, o Governo fica ainda com 400 milhões de euros nos cofres do Estado", disse, à margem da apresentação, no Porto, do livro de memórias do antigo deputado do PS Renato Sampaio.

E prosseguiu: "estou a falar de 600 milhões de euros de receita do IVA só este ano, não previstos na proposta do Orçamento do Estado para 2026 e estou a falar de um aumento de 600 milhões de euros que resultam do aumento dos impostos sobre os combustíveis adotada em 2024 e também adotada em 2025".

Assinalando que as "pessoas estão a viver com muitas dificuldades", o dirigente do PS contou que hoje, numa rua do Porto, foi abordado por uma senhora chamada Teresa, que lhe disse que recebe "300 euros de pensão e também 300 euros por marido que já faleceu e paga cerca de 200 euros de renda de casa. E tem que comprar dois cabazes alimentares, pelo menos, por mês".

"Disse-me que não consegue viver com estes recursos, que tem 78 anos e está a trabalhar nas limpezas. Só que o dinheiro que ganha com as limpezas, como tem de emitir recibo, leva a que não possa recorrer ao complemento solidário para idosos. Isto mostra que as pessoas estão a ver com muitas dificuldades. E o Governo não pode continuar insensível e arrecadar receita, que é o resultado do esforço e do sacrifício que as pessoas estão a fazer para conseguir chegar com as contas certas ao fim do mês", criticou.

Sobre a proposta do PS para baixar o IVA nos combustíveis no próximo Orçamento de Estado, José Luís Carneiro quer ver para crer e disse aguardar pela proposta que será apresentada pelo Governo em outubro.

"Vamos aguardar pela proposta. Há matérias que têm que ser resolvidas previamente, já as coloquei no domínio público, mas agora vamos esperar pela proposta do orçamento do Estado", sublinhou.

Questionado sobre os resultados do estudo PISA, realizado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económicos (OCDE) e que mostra que os alunos portugueses pioraram nas avaliações da leitura, matemática e ciências, José Luís Carneiro respondeu não ter ainda lido o documento, guardando a análise para outro dia.