Donativos da China para vítimas das inundações no Tibete ultrapassam 84 milhões de euros

A ajuda da China às vítimas da enxurrada que atingiu, na semana passada, o condado tibetano de Gyirong, ultrapassa os 660 milhões de yuan (84 milhões de euros), de acordo com dados divulgados hoje pelas autoridades do país.

O Ministério dos Assuntos Civis da China indicou que, na sequência da catástrofe, coordenou 29 plataformas de angariação de fundos 'online' e organizações de caridade para canalizar as contribuições destinadas aos trabalhos de emergência, de acordo com as necessidades da zona afetada.

Do total angariado, 50,16 milhões de yuan (cerca de 6,45 milhões de euros) resultaram de 1,47 milhões de contribuições efetuadas através de plataformas públicas de angariação de fundos na Internet, de acordo com dados ainda provisórios do ministério.

Os donativos somam-se aos fundos públicos mobilizados por Pequim para fazer face à catástrofe. O Governo central destinou 120 milhões de yuan (cerca de 15,4 milhões de euros) para trabalhos de resgate e assistência no Tibete e outros 100 milhões de yuan (cerca de 12,9 milhões de euros) para tarefas de recuperação e reconstrução.

Seis operadoras de jogo de Macau também anunciaram na sexta-feira que vão doar o equivalente a 4,8 milhões de euros para apoiar as vítimas afetadas pela enxurrada na região autónoma chinesa do Tibete.

A China também enviou ajuda ao Nepal, onde as inundações causaram a maior parte das vítimas, com contribuições financeiras, vários lotes de material de emergência e equipas especializadas em resgate e identificação por ADN.

A resposta internacional também se intensificou no Nepal, onde as Nações Unidas e os parceiros humanitários lançaram, na sexta-feira, um apelo de emergência no valor de 49,6 milhões de dólares (42,7 milhões de euros) para prestar assistência, durante os próximos quatro meses, a mais de 84 mil pessoas afetadas pela catástrofe.

A ONU já tinha destinado anteriormente 2,5 milhões de dólares (2,15 milhões de euros) do Fundo Central de Resposta a Emergências, enquanto o Fundo de Ajuda em caso de Catástrofes do Primeiro-Ministro nepalês ultrapassou as 10 mil milhões de rupias (cerca de 64,1 milhões de euros) angariadas, depois de receber, entre outras contribuições, um donativo de 10 milhões de dólares (8,6 milhões de euros) do diretor executivo da Nvidia, Jensen Huang.

A inundação de 26 de agosto, desencadeada por um enorme desmoronamento de gelo e rocha na bacia alta do rio Bhote Koshi, perto da fronteira com a China, arrasou habitações, infraestruturas e povoações no Nepal e atingiu o condado tibetano vizinho de Gyirong.

Os últimos balanços oficiais apontam para 1.295 mortos e 4.898 desaparecidos no Nepal, enquanto a China regista 31 mortos e 531 pessoas desaparecidas no lado tibetano, o que eleva o balanço conjunto para 1.326 mortos e 5.429 desaparecidos.