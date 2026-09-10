Governo Regional reúne-se com Bolt para discutir TVDE na Madeira

O Governo Regional e a Bolt reuniu-se, hoje, para discutir a actividade dos veículos descaracterizados a partir de plataforma electrónica (TVDE) na Madeira, num encontro que permitiu abordar a regulamentação do sector, questões de mobilidade e a inclusão dos táxis na operação.

A reunião juntou o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, e o director-geral da Bolt Portugal, Mário Morais, contando também com a presença do presidente do Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT), João Pedro Sousa.

Entre os temas analisados esteve o actual enquadramento regulamentar aplicável à actividade das plataformas electrónicas na Região, bem como a articulação entre a Bolt e as entidades responsáveis pelo sector dos transportes.

O encontro serviu ainda para discutir formas de assegurar que o serviço prestado pela Bolt na Madeira decorra em conformidade com as regras em vigor, tendo em consideração as especificidades da Região e as competências atribuídas às entidades regionais e nacionais.

A integração dos táxis na operação e a articulação entre os diferentes serviços de transporte de passageiros fizeram igualmente parte da agenda, num contexto de discussão sobre a mobilidade na Região.