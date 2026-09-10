Festival de jazz convoca solidariedade de artistas de oito países para com a Venezuela

Músicos de oito países, entre os quais Portugal, vão juntar-se entre 18 de setembro e 04 de outubro no IV Festival Euro-venezuelano de Jazz, em solidariedade com os afetados pelo duplo sismo de 24 de junho.

"Durante três semanas, Caracas e La Guaira [o estado mais afetado pelo duplo sismo] vão converter-se num cenário de encontro e criação artística, numa iniciativa da Delegação da União Europeia na Venezuela, com o apoio das embaixadas e representações diplomáticas dos países participantes", explicou fonte da organização à Agência Lusa.

O festival reúne artistas da Alemanha, Itália, Bélgica, Países Baixos, Polónia, Portugal Suíça e da Venezuela, sob o lema "Unidos na diversidade, unidos na solidariedade", acrescentou a mesma fonte.

Sofia Ribeiro dará a conhecer a sua voz em representação de Portugal, ao lado do pianista colombiano Juan Andrés Ospina, num concerto agendado para 02 de outubro no Teatro Municipal Pedro Elias Gutiérrez, em Cátia La Mar, estado de La Guaira.

No dia seguinte, a artista portuguesa dará uma aula na sede da Orquestra Sinfónica Grande Mariscal de Ayacucho, em Caracas, sobre Improvisação vocal coletiva, e volta ao festival no seu encerramento, com um concerto ao lado do baterista e produtor berlinense, Magro.

Em representação da Bélgica, a cantora Mari Bel participará ao lado do saxofonista norte-americano Alex Desrivieres.

Os Países Baixos estarão presentes no Festival com a cantora Osdelly LaCroes, e a Polónia com trompetista polaco Piotr Smichdt.

Pela Suíça, participará o projeto Pink Moutain Sagas da cantora Sarah Buechi, acompanhada pelo guitarrista Franz Hellmüller e o contrabaixo Rafael Jerjen.

O festival contará ainda com a participação das cantoras venezuelanas Biella da Costa, Hanna Kobayashi, Sofia Castillo e Valentina Becerra, assim como com os cantores Samuel Fuentes e Atheneum, o saxofonista Josué Pinto, o pianista Jesús Milano, o baixista Bernardo Ruiz, o baterista Miguel de Vincenzo, o guitarrista Juan Ángel Esquivel, entre outros.

O duplo sismo de 24 de junho causou danos graves em infraestruturas, feridos e vítimas mortais em sete estados da Venezuela: Caracas, Miranda, Arágua, Carabobo, Lara, Yaracuy e La Guaira, este último o mais afetado.

Segundo o último balanço atualizado divulgado pelas autoridades, 6.509 pessoas morreram e 226.696 feridos foram assistidos nos hospitais venezuelanos depois dos sismos.

Entre as vítimas mortais, há pelo menos 138 portugueses e lusodescendentes.