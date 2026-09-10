Nova fibra óptica reforça comunicações entre Madeira e Porto Santo

A Madeira e o Porto Santo vão contar, no próximo ano, com uma nova ligação de fibra óptica, num investimento de 4,5 milhões de euros, destinado a reforçar a rapidez, fiabilidade e redundância das comunicações entre as duas ilhas. A intervenção, promovida pela Emacom, contempla o lançamento de 35 quilómetros de cabo submarino e duas fibras entre a Madeira e o Porto Santo.

O secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, visitou na manhã desta quinta-feira os trabalhos em Machico, onde está a ser aberta a vala que permitirá acomodar a nova infra-estrutura que entra no calhau da praia de Machico e liga ao Data Center em Água de Pena. A intervenção deverá prolongar-se por mais um mês, estando a Região a articular os trabalhos com a Câmara Municipal de Machico para reduzir os constrangimentos no centro urbano.

Segundo o governante, a nova ligação permitirá garantir as comunicações do Porto Santo "para os próximos 25 anos", substituindo uma infra-estrutura existente que é privada, tem vários anos e apresenta menor capacidade.

A obra assume também importância estratégica por estar preparada para receber o Atlanticam, o novo sistema de cabos submarinos que ligará o continente, a Madeira e os Açores. O primeiro troço, entre Sines e a Madeira, deverá ser instalado no primeiro semestre de 2027, segundo a informação transmitida pelo Governo da República ao Executivo madeirense.

A Região está, por isso, a preparar a entrada do novo cabo na Baía de Machico e a sua ligação ao data center de Água de Pena. O Atlanticam chegará à Madeira com seis fibras, sendo que a ligação entre as duas ilhas permitirá elevar para oito fibras a capacidade do sistema até ao centro de dados.

Pedro Rodrigues destacou o carácter 100% público da nova infra-estrutura, considerando que as comunicações são hoje essenciais para garantir a ligação da Madeira "com o mundo", e não apenas com o continente português.

A nova ligação será ainda fundamental para a estratégia regional de redundância dos dados da Administração Pública. O data center de Água de Pena funcionará como redundância do centro de dados das Virtudes, no Funchal, permitindo manter a informação digital disponível em caso de falha numa das instalações.

Numa primeira fase, a estrutura será utilizada pela Administração Pública Regional, podendo futuramente acolher também entidades privadas interessadas em armazenar e salvaguardar informação digital num sistema de elevada segurança.

O investimento de 4,5 milhões de euros é inicialmente suportado pela Região, estando previsto o reembolso de 50% pelo Governo da República, segundo Pedro Rodrigues. O governante distinguiu esta obra do projecto do data center de Água de Pena, cujo investimento ronda os 15 milhões de euros e é financiado no âmbito do PRR.