Gasóleo supera pela primeira vez os seis dólares por galão nos EUA

O gasóleo americano bateu hoje um novo recorde, ultrapassando os seis dólares por galão nos Estados Unidos, impulsionado pela guerra no Médio Oriente, pela subida dos preços do petróleo bruto e pelos ataques da Ucrânia a refinarias russas.

O galão (3,78 litros) situava-se, em média, nos 6,06 dólares, ultrapassando pela primeira vez este limiar, de acordo com a Associação Automóvel Americana (AAA).

Este aumento dos preços é incomum nos Estados Unidos e poderá ter impacto nas eleições intercalares, a realizar no início de novembro.

O presidente norte-americano, Donald Trump, acusou o Irão de tentar "desesperadamente influenciar as eleições" ao fazer subir os preços do petróleo.

De recordar que as refinarias no Médio Oriente têm uma produção reduzida devido ao conflito que restringe as exportações dos países do Golfo e que danificou algumas instalações petrolíferas.

Os problemas de exportação na Rússia e os repetidos ataques da Ucrânia às infraestruturas petrolíferas de Moscovo, também contribuem para a subida dos preços.

A Agência de Informação sobre a Energia dos EUA (EIA) alertou que a situação dos produtos refinados poderá não melhorar nos próximos meses, com os 'stocks' de gasóleo a "níveis baixos" e os preços a permanecerem "a um nível elevado".

Depois dos destacados aumentos registados na quinta-feira do preço do petróleo e do gás, o preço do contrato genérico de barril de petróleo Brent, de referência na Europa, avança 1,47% para 106,05 dólares, e o do West Texas Intermediate (WTI), de referência nos Estados Unidos da América (EUA), sobe 1,35% para 101,10 dólares.