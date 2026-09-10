Funchal prepara intervenção de 5 milhões de euros em dezenas de estradas

A Câmara Municipal do Funchal tem em curso um concurso no valor de 5 milhões de euros destinado à reparação de várias dezenas de arruamentos da cidade, anunciou esta quinta-feira o presidente da autarquia, Jorge Carvalho, no final da reunião camarária.

O autarca reconhece que existem várias estradas municipais a necessitar de intervenção e adianta que o levantamento das necessidades já está concluído. “Há, efectivamente, arruamentos onde temos algum desgaste e a intervenção é necessária”, afirmou.

O plano está a ser desenvolvido em duas frentes. As situações consideradas mais urgentes estão a ser resolvidas com recursos próprios do Município e através da contratação de equipamento, enquanto decorre o procedimento para uma intervenção de maior dimensão. Segundo Jorge Carvalho, o concurso de 5 milhões permitirá avançar com a reparação de “algumas dezenas de arruamentos” que apresentam desgaste.

O presidente da Câmara não avançou, para já, quais serão as vias prioritárias. Explicou que, depois do levantamento inicial, o Município está a articular o planeamento com serviços municipais, departamentos do Governo Regional e entidades como a ARM e a Empresa de Electricidade da Madeira, para perceber se existem outras intervenções previstas nas mesmas estradas.

O objectivo, explicou, é evitar que uma estrada seja recuperada pela Câmara e posteriormente tenha de voltar a ser intervencionada por outras entidades, deteriorando o trabalho realizado.

O calendário poderá, por isso, sofrer ajustamentos em alguns arruamentos, nomeadamente onde estejam a decorrer obras ou exista circulação mais intensa de veículos pesados.

Jorge Carvalho admitiu ainda que este tipo de obras deverá ser realizado preferencialmente em períodos de tempo seco e, sempre que possível, durante interrupções escolares, procurando reduzir os constrangimentos na circulação rodoviária. As intervenções mais urgentes, contudo, continuarão a avançar entretanto.

Quanto às empreitadas de maior dimensão, o presidente da Câmara sublinhou que só será possível estabelecer um calendário mais preciso depois de concluído o procedimento concursal.

Câmara aprova 56 mil euros em apoios

Na reunião desta quinta-feira foram também aprovados cerca de 56 mil euros em apoios a várias instituições nas áreas social e do associativismo.

Entre os processos apreciados encontram-se ainda 24 apoios no âmbito do programa 'Taxi Mais 75'. Jorge Carvalho classificou a ordem de trabalhos como “muito pacífica”, tendo alguns dos apoios sido aprovados com a abstenção do JPP.