GNR inicia campanha "Escola Segura" com mais de 17 mil acções de sensibilização

A Guarda Nacional Republicana (GNR) inicia esta sexta-feira, 11 de Setembro, a campanha "Escola Segura" 2026/2027, com acções de sensibilização dirigidas a alunos, professores e encarregados de educação. A iniciativa vai abranger mais de 4.400 estabelecimentos de ensino e cerca de 670 mil alunos em todo o território continental.

A campanha pretende reforçar comportamentos de autoprotecção, promover a inclusão e prevenir situações de risco e comportamentos desviantes no espaço escolar e nas suas imediações.

De acordo com a GNR, o Programa Escola Segura (PES) assenta no policiamento de proximidade, na sensibilização e no acompanhamento regular das escolas, procurando prevenir ilícitos e promover uma cultura de cidadania, respeito e responsabilidade entre os jovens.

Durante o último ano lectivo, foram abrangidos 790.073 elementos da comunidade escolar, entre alunos, professores, auxiliares de educação e encarregados de educação. A GNR realizou 17.276 acções de sensibilização e registou 2.631 crimes em ambiente escolar.

A ofensa à integridade física voluntária simples foi a ocorrência criminal mais registada, com 950 casos, seguida da ameaça e coacção, com 388, do furto de oportunidade de objectos não guardados, com 137, e da difamação, calúnia e injúria, com 118.

Entre os crimes de menor expressão numérica, mas considerados pela GNR como de maior gravidade, contam-se 61 casos de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, 45 de maus-tratos ou sobrecarga de menores, 45 relacionados com posse ou tráfico de armas proibidas, 44 de tráfico de estupefacientes e 20 de abuso sexual de crianças, adolescentes e menores dependentes ou em situação vulnerável.

Foram ainda registadas 748 ocorrências de natureza não criminal, incluindo 374 perturbações das actividades escolares, 230 situações de abandono escolar e 84 casos relacionados com comportamentos aditivos.

A intervenção no âmbito do programa é assegurada pelas Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC), que integram mais de 400 militares em todo o território continental. Entre as actividades previstas estão acções de sensibilização, patrulhamento de proximidade, demonstrações de meios, visitas às instalações da GNR e sinalização e acompanhamento de crianças e jovens em situação de perigo.

Com o regresso às aulas e o aumento previsível do trânsito, a GNR vai também reforçar os alertas relacionados com o transporte de alunos, recordando aos condutores a obrigatoriedade da utilização do cinto de segurança e dos sistemas de retenção para crianças.

A Guarda recomenda ainda aos estudantes que utilizem sempre as passadeiras, evitem locais isolados ou pouco iluminados, se desloquem acompanhados sempre que possível e permaneçam dentro da escola enquanto aguardam pelos pais ou familiares. É igualmente aconselhada a utilização de coletes reflectores quando os alunos circulam em grupo e a memorização do número do posto da GNR local.

No combate ao bullying, a GNR apela à denúncia junto de adultos de confiança, à promoção do respeito e da inclusão e à procura de locais seguros, evitando situações de confronto. Em situações de cyberbullying, recomenda guardar mensagens, imagens e outros conteúdos ofensivos como prova, não responder ao agressor e procurar apoio de pais, professores ou outros adultos.

A campanha inclui também recomendações para a segurança online, nomeadamente a protecção das palavras-passe, a cautela na partilha de imagens e vídeos nas redes sociais e a atenção a pedidos de amizade ou contactos de desconhecidos.

A GNR alerta ainda para os sinais de violência no namoro, como controlo excessivo, ciúmes, insultos, humilhações e isolamento social imposto pelo parceiro. Em situações de risco, recomenda procurar imediatamente um local seguro ou contactar o 112 e partilhar a situação com familiares, professores ou outros adultos de confiança.