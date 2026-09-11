RARE estreia-se na Madeira com passeio de motas pela luta contra o cancro da mama

O Gentleman’s Wheels Club promove, a 4 de Outubro, a primeira edição na Madeira do "RARE – Ride & Roses Madeira", um evento internacional de carácter lúdico e solidário que junta a comunidade motociclista numa iniciativa de sensibilização para o cancro da mama. Os fundos angariados através das inscrições revertem integralmente para o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Com origem em 2016 e integrado nas iniciativas do Outubro Rosa, o Ride & Roses pretende transmitir uma mensagem de solidariedade, esperança e superação às mulheres que enfrentaram um cancro da mama, associando a imagem da motocicleta e do passeio ao caminho de recuperação da confiança, liberdade e protagonismo.

A estreia do evento na Região é organizada pelo Gentleman’s Wheels Club, em parceria com o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, a Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava (ADBRAVA) e com o apoio da Associação de Motociclismo da Madeira. A iniciativa integra o programa "Um Dia pela Vida", que este ano decorre no concelho da Ribeira Brava.

O passeio não terá carácter competitivo e pretende juntar a paixão pelas duas rodas a uma causa de solidariedade. A organização prevê ainda a participação de mulheres que tenham enfrentado o cancro da mama como passageiras, acompanhadas pelos chamados "Solo Riders", que participarão simbolicamente ao lado das "Roses".

A concentração está marcada para as 14h00, na Promenade da Ribeira Brava, estando o briefing previsto para o período que antecede a partida, marcada para as 15h00. O percurso passará pelas estradas da Ribeira Brava e da Tabua, com regresso previsto para as 16h00.

Depois do passeio haverá um momento de convívio, fotografia e música.

As inscrições para a edição de 2026 já estão abertas e devem ser efectuadas através da ficha disponibilizada online nas páginas do evento e do Gentleman’s Wheels Club.

A organização convida a comunidade motociclista da Madeira a participar na iniciativa e a transformar o passeio numa manifestação de apoio, amizade, solidariedade e esperança para as mulheres afectadas pelo cancro da mama.

Todos os fundos obtidos através das inscrições serão entregues ao Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, para apoiar mulheres afectadas pela doença.

" No RARE, ninguém percorre este caminho sozinho", resume o Gentleman’s Wheels Club.