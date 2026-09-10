Conselho de Segurança da ONU debate sanções ao Irão

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) debateu hoje as suas sanções ao programa nuclear iraniano, apesar da oposição da Federação Russa e da China.

O órgão da ONU fez a sessão, sobre a resolução 1737 relativa às sanções pelo programa nuclear iraniano, por o Irão não ter suspendido o seu programa de enriquecimento de urânio.

Esta sessão, programada para se realizar de 90 em 90 dias, reavivou a disputa entre os seus membros pela reativação automática das sanções ao Estado persa, que, segundo a China e a Federação Russa, não é legal.

"A Federação Russa recusa completamente as tentativas de manipular a autoridade do Conselho para se fazer um ajuste de contas políticas com Teerão", afirmou o representante russo na ONU, Vasili Nebenzia.

A questão de fundo está no mecanismo de reposição automática de sanciones ('snapback'), que se ativa quando um Estado membro denuncia um incumprimento significativo do Irão.

Em 2025, França, Alemanha e Reino Unido pediram a sua reativação por alegada negligência iraniana.

Por seu lado, China e Federação Russa solicitaram a extensão por seis meses da resolução que contempla a supressão gradual das sanções da ONU contra o Irão para ganhar tempo para negociar, mas a iniciativa foi rejeitada.

A sessão de hoje voltou a mostrar a divisão do Conselho sobre o assunto.

Russos e chineses opuseram-se, enquanto paquistaneses e somalis a absterem-se.

A representante dos EUA, Jennifer Locetta, justificou a posição do seu país de estender o pacote de sanções com a falta de acesso da Organização Internacional de Energia Atómica (OIEA) ao Irão.

A junta de governadores da OIEA aprovou na quarta-feira uma resolução que critica o Irão por não cumprir as suas obrigações de não-proliferação nuclear e remeteu o assunto para o Conselho de Segurança da ONU.

Esta foi a primeira vez desde 2006 que uma resolução da Junta de Governadores da OIEA sobre Irão e dirigida ao Conselho de Segurança, onde Federação Russa e China têm poder de veto.