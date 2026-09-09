A ONU mudou o mapa-mundo ou mudou a forma de o olhar?

Foi assim que aprendemos a ver o mundo na escola: um mapa-mundi pendurado na parede da sala de aula, com a Europa no centro, África por baixo e a Gronelândia a parecer quase tão grande como o continente africano.

E foi assim que continuámos a vê-lo praticamente em todo o lado - nos atlas, nos livros, nos jornais, na televisão, nas salas de aula e, mais tarde, nos computadores e telemóveis. Fosse qual fosse o país ou o lugar onde encontrássemos um mapa do mundo, a imagem era, com pequenas diferenças, familiar.

Durante décadas, quase nunca parámos para perguntar se aquele mundo que víamos representado tinha realmente aquelas dimensões. Agora, uma decisão das Nações Unidas veio colocar essa pergunta no centro do debate: a ONU mudou o mapa ou mudou a forma de olhar para o mapa?

A resposta mais rigorosa é: a ONU não mudou o mapa do mundo no sentido territorial; mudou, sobretudo, a forma como recomenda que o mundo seja representado. A Assembleia-Geral das Nações Unidas aprovou, a 4 de Setembro, por 164 votos a favor, um contra, dos Estados Unidos, e seis abstenções, a resolução "Correct the Map", promovida pelo Togo e apoiada pelo grupo africano. O texto incentiva a utilização de projecções cartográficas que representem de forma mais fiel a dimensão relativa das regiões, tendo como principal referência a Equal Earth.

O problema de um mapa que não é a Terra

A questão começa há quase cinco séculos, com a projecção de Gerardus Mercator, publicada em 1569. Mercator não criou um "mapa errado": desenvolveu uma representação especialmente útil para a navegação, porque preserva ângulos e permite representar determinados rumos como linhas rectas. O problema surge quando esta projecção é utilizada para comparar o tamanho dos continentes. Como a distorção aumenta à medida que nos afastamos do Equador, regiões de latitudes elevadas aparecem muito maiores do que são na realidade. O exemplo mais conhecido é a Gronelândia, que num mapa de Mercator pode parecer próxima da dimensão de África, quando o continente africano tem cerca de 14 vezes a sua área.

A Equal Earth, criada em 2018 pelos cartógrafos Bojan Šavrič, Tom Patterson e Bernhard Jenny, parte de um princípio diferente: preservar as proporções das áreas. África passa, por isso, a ocupar no mapa uma superfície proporcional à sua dimensão real, tal como os restantes continentes. Isto não significa, contudo, que a Equal Earth seja um mapa "perfeito". Nenhuma representação plana de um planeta esférico consegue preservar simultaneamente áreas, formas, distâncias e direcções. A escolha depende daquilo que se pretende mostrar.

É aqui que a decisão da ONU ganha uma dimensão que ultrapassa a cartografia. Os promotores da iniciativa defendem que décadas de mapas que ampliam visualmente regiões do Norte Global e reduzem outras, sobretudo em torno do Equador, contribuíram para uma percepção desequilibrada do peso territorial de África. A campanha está também ligada ao debate sobre os legados do colonialismo e sobre quem define as imagens através das quais o mundo é apresentado. A ideia não é que Mercator tenha sido criado para diminuir África, mas que uma representação concebida para a navegação acabou por se tornar, durante séculos, uma imagem quotidiana do planeta.

Uma revolução política, não uma mudança territorial

A votação da ONU não redesenha fronteiras, não altera soberanias e não muda a área de nenhum país. Também não proíbe a utilização de Mercator. A resolução da Assembleia-Geral é não vinculativa e funciona como uma recomendação política.

Por isso, Portugal não é obrigado a substituir os seus mapas, nem escolas, editoras, jornais ou empresas tecnológicas têm automaticamente de abandonar Mercator.

A projecção continuará, aliás, a ter utilidade em áreas como a navegação marítima e outras aplicações para as quais foi concebida.

A importância da votação está no peso político do consenso: 164 países apoiaram a resolução e apenas os Estados Unidos votaram contra. O resultado dá legitimidade internacional à ideia de que, sempre que o objectivo seja comparar a dimensão territorial das regiões, devem ser privilegiadas projecções de áreas iguais. A partir daqui, a implementação dependerá sobretudo de governos, organizações internacionais, escolas, editoras, meios de comunicação e empresas de mapas digitais. O Togo já anunciou a intenção de actualizar materiais escolares e de promover a mudança junto de outros governos e plataformas tecnológicas.

A mudança, portanto, deverá ser gradual. Poderão surgir mais mapas Equal Earth em manuais, atlas, infografias, relatórios internacionais e conteúdos educativos, enquanto Mercator continuará a existir onde as suas características sejam úteis. O futuro não será necessariamente de um mapa único, mas de uma utilização mais consciente de diferentes projecções conforme o objectivo.

Afinal, o que mudou?

A verdadeira consequência da decisão talvez não seja deixar de ver Mercator, mas passar a perceber o que estamos a ver quando olhamos para um mapa. Durante gerações, milhões de pessoas aprenderam geografia através de uma representação que não preserva as áreas. A resolução pretende introduzir uma correcção nessa percepção e dar maior visibilidade à dimensão real de África e de outras regiões próximas do Equador.

Por isso, dizer que "a ONU mudou o mapa-múndi" é uma simplificação. A ONU mudou a recomendação sobre como o mundo deve ser representado, mas não mudou o mundo representado. A Gronelândia continua com a mesma área, África continua com a mesma área e as fronteiras permanecem exactamente onde estavam. O que pode mudar é a imagem mental que fazemos dessas dimensões.

No fundo, a pergunta mais interessante deixa de ser "qual é o mapa verdadeiro?" e passa a ser "o que queremos que um mapa nos mostre?" Mercator continua a ser útil quando queremos navegar; Equal Earth é mais adequada quando queremos comparar territórios. A decisão da ONU não elimina uma representação para impor outra. Procura, sobretudo, lembrar que qualquer mapa é uma escolha — e que essa escolha também influencia a forma como vemos o mundo.