Continente investe mais de 40 milhões na Madeira

O Continente investiu mais de 40 milhões de euros na Madeira nos últimos cinco anos, entre 2021 e 2026, num período marcado pela expansão e remodelação do parque de lojas e pelo reforço das soluções de conveniência e digitais.

Os números foram revelados hoje por João Pedro Santos, director-geral do Modelo Madeira, durante a intervenção no IV Encontro Alimentar da Madeira, que assinala os 30 anos de presença do Continente na Região.

O responsável destacou também o crescimento consistente do volume de negócios, na ordem dos 10%, sublinhando a evolução da operação na Madeira.

A empresa conta actualmente com mais de 830 colaboradores na Região, tendo o investimento dos últimos cinco anos sido direccionado não apenas para novas lojas, mas também para a modernização das unidades existentes, novos equipamentos e soluções destinadas a melhorar a experiência dos consumidores.

"Novos conceitos e soluções de exposição" fazem parte desta estratégia, assente também no reforço da conveniência e naquilo que João Pedro Santos definiu como uma aposta em "reinventar a proximidade".

Na área da mobilidade eléctrica, o Continente dispõe actualmente de oito unidades com postos de carregamento para veículos eléctricos, estando previsto o reforço desta rede.

O responsável destacou ainda a optimização das soluções digitais, nomeadamente a operação Continente Online, que já está disponível na Madeira e que, segundo João Pedro Santos, é uma "operação que cresce bastante".

A estratégia passa por manter o investimento na Região. "Vamos continuar a investir", garantiu o director-geral do Modelo Madeira, numa intervenção em que fez também um balanço da evolução da rede de lojas e das soluções introduzidas nos últimos anos.

O IV Encontro Alimentar da Madeira decorre esta tarde no Saccharum Resort & Spa, na Calheta, reunindo produtores agroalimentares da Região que fornecem o Modelo Continente.