Parceiros locais do sector agroalimentar reúnem-se pela quarta vez

Os produtores do sector agroalimentar da Região que fornecem o Modelo Continente reúnem-se no IV Encontro Alimentar da Madeira, uma iniciativa destinada a fazer o balanço dos resultados e a discutir a estratégia futura do negócio desenvolvido em conjunto.

Sob o tema '30 anos Madeira – uma história de todos, um futuro para todos', o encontro decorrerá entre as 14h30 e as 18 horas e contará com apresentações das equipas da MC Sonae Madeira e de Portugal Continental.

O crescimento do negócio, o investimento, a inovação e o conhecimento dos hábitos dos consumidores estarão entre os temas em análise. O encontro abordará ainda a valorização dos produtos regionais e do espaço que lhes é reservado nos chamados 'cantinhos regionais' das lojas Continente Modelo.

Mas há outras iniciativas a ter em conta na agenda desta quinta-feira, 10 de Setembro.

Agenda

9h30 - Reunião de Câmara, na Câmara Municipal do Funchal.

10h00 - Pedro Rodrigues visita a obra da nova infraestrutura que irá acomodar o novo cabo submarino entre a Madeira e o Porto Santo, em Machico.

10h00 - Elsa Fernandes preside à cerimónia de entrega de Prémios de Mérito e Excelência e recepção aos alunos do 5.º ano de escolaridade, da Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas.

19h00 - Festival New Generation, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Efemérides

1722 - É estabelecido por lei sobre os vinhos e aguardentes um imposto especial, designado de "Subsídio Literário", para a manutenção dos estudos e subsistência das escolas menores, que vigorou até 1857.

1823 - Simão Bolívar é nomeado Presidente do Peru.

1836 - Vitória Setembrista. A Constituição de 1822 é restabelecida, formando-se um novo governo presidido pelo conde de Linhares, com Passos Manuel, Sá Nogueira e Vieira de Castro.

1912 - Primeiro voo realizado em Portugal é efetuado por um piloto português em aeronave com motor.

1943 - II Guerra Mundial. As tropas aliadas libertam Roma da ocupação nazi.

Foto DR/Arquivo

1967 - Os eleitores de Gibraltar manifestam-se a favor da ligação ao Reino Unido.

1981 - Regressa a Espanha o quadro Guernica, de Pablo Picasso, depois do "exílio" em Nova Iorque, durante a ditadura de Francisco Franco.

1982 - É promulgado pelo Presidente da República, António Ramalho Eanes, o novo Código Penal que entra em vigor em 1 de janeiro de 1983.

1989 - A Hungria abre a fronteira com a Áustria, permitindo a passagem de seis mil refugiados da República Democrática Alemã para o Ocidente.

2002 - A Suíça torna-se no 190.º Estado-membro das Nações Unidas, por aclamação, na abertura da 57.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, Estados Unidos.

2003 - A ministra dos Negócios Estrangeiros sueca, Anna Lindh, 46 anos, é esfaqueada num centro comercial da baixa de Estocolmo. Acaba por morrer de madrugada do dia 11.

Foto DR/Arquivo

2004 - Manoel de Oliveira recebe o Leão de Ouro de Carreira do Festival de Veneza, Itália. O filme "O Quinto Império" é apresentado extraconcurso.

2011 - A alheira de Mirandela, o queijo Serra da Estrela, o caldo verde, o arroz de marisco, a sardinha assada, o leitão da Bairrada e o pastel de Belém são eleitas como as "7 Maravilhas da Gastronomia" nacional.

2021 - Morre, com 81 anos, Jorge Sampaio, advogado, Presidente da República entre 1996 e 2006, presidente da Câmara de Lisboa de 1990 a 1995, secretário-geral do PS entre 1989 e 1992. Foi nomeado em 2006 pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas enviado especial para a Luta contra a Tuberculose e entre 2007 e 2013 foi alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações. Presidia à Plataforma Global para os Estudantes Sírios, fundada por si em 2013.

2022 - Carlos III, 73 anos, é proclamado oficialmente Rei do Reino Unido, numa cerimónia realizada no palácio de St. James, em Londres.

2025 - Entra em funcionamento a nova linha nacional para a prevenção do suicídio, integrada na linha SNS 24, de forma totalmente autónoma, com identidade e número próprio: Linha Nacional de Prevenção do Suicídio, com o número 1411 e é assegurada por profissionais com formação em saúde mental e suicidologia, como psicólogos clínicos e da saúde e enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiátrica.

Foto DR/Arquivo

Pensamento do dia