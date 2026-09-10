Região confia nos 50% da República para o novo hospital

O secretário regional dos Equipamentos e a Infraestruturas, Pedro Rodrigues, está confiante que o Governo da República garantirá a comparticipação de 50% do valor actualizado em alta para o financiamento das obras do novo Hospital Central e Universitário da Madeira.

À margem da visita às obras de instalação do cabo de fibra óptica para o Data Center em Água de Pena, em Machico, o secretário regional explicou que o que falta actualizar é a repartição de encargos, devido ao aumento do valor estimado da obra. A última alteração à resolução do Conselho de Ministros, afirmou, mantém a garantia dos 50%, sendo agora necessário adaptar os valores ao custo efectivo da empreitada.

O preço máximo definido no concurso é actualmente de 415 milhões de euros, estando prevista para o final deste mês a apresentação das propostas dos concorrentes. O governante reconheceu que o custo da obra praticamente duplicou face às estimativas iniciais, enquadrando a subida no aumento dos custos de construção, energia, combustíveis e de toda a cadeia internacional de fornecimento.