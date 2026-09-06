Homem agredido esta manhã na Avenida Sá Carneiro

Um homem, de 28 anos, foi agredido na manhã deste domingo, 6 de Setembro, pelas 6h50, na Avenida Sá Carneiro, no Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para o local, tendo mobilizado uma ambulância para prestar assistência à vítima.

O homem apresentava ferimentos na face e foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde recebeu tratamento médico.