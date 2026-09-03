Escola Jaime Moniz deposita 184 mapas e quadros parietais históricos no Arquivo Regional

A Escola Secundária Jaime Moniz e a direcção regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro celebraram, no passado dia 16 de Julho de 2026, um contrato de depósito de 184 mapas e quadros parietais pertencentes ao Núcleo Museológico “O Lyceu” da Escola Secundária Jaime Moniz.

A colecção, datada do final do século XIX à década de 1980 e utilizada ao longo de várias décadas no ensino das disciplinas de História, Geografia, Francês, Inglês e Alemão, constitui um importante testemunho da história da educação. Estes recursos pedagógicos, que acompanharam sucessivas gerações de alunos, destacavam-se pelo seu impacto visual e pela sua forte componente didática, funcionando como verdadeiras janelas para o mundo.

Antes da transferência, o Núcleo Museológico da Escola Secundária Jaime Moniz actualizou os números de inventário das 184 peças e realizou novos registos fotográficos.

A Escola Secundária Jaime Moniz agradece ao Arquivo Regional da Madeira a disponibilidade e colaboração demonstradas no acolhimento desta colecção, agora confiada a uma instituição de reconhecida competência técnica, responsável pela sua preservação, tratamento e valorização. Fica, assim, assegurado que este legado continuará a ser estudado, divulgado e apreciado pelas gerações presentes e futuras.