PM do Qatar em Teerão quinta-feira para reduzir tensões

O primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, viajará esta quinta-feira para Teerão, com objetivo de reduzir as tensões no Médio Oriente, em particular no estreito de Ormuz.

O porta-voz dos Negócios Estrangeiros, Mayed al Ansari, indicou nas redes sociais que o dirigente do Qatar "chegará amanhã" (quinta-feira) à capital iraniana, onde está previsto reunir-se com "vários responsáveis" da República Islâmica para abordar "formas de reduzir as tensões e criar um ambiente propício ao diálogo".

Al Thani concentrará também as conversações na "liberdade de navegação no estreito de Ormuz e na necessidade de restaurar a situação anterior a 28 de fevereiro", data em que Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva contra o Irão.

O porta-voz dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmaeil Baqaei, confirmou em conferência de imprensa a visita do primeiro-ministro do Qatar, embora não tenha especificado quais os membros do Governo iraniano que o receberão para abordar "as relações bilaterais e fortalecer a paz e a segurança regionais".

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, Badr al-Busaidi, manifestou-se hoje otimista de que sejam anunciados em breve um corredor temporário no estreito de Ormuz e "medidas práticas para restabelecer a segurança da navegação", após uma reunião na terça-feira em Teerão com o seu homólogo iraniano, Abbas Araqchi.

O Irão anunciou o bloqueio da passagem pelo estreito em meados de julho, após o retomar dos ataques aéreos norte-americanos contra o sul do país, enquanto Washington respondeu voltando a impor um bloqueio aos navios e portos iranianos.

Esta rota marítima, por onde normalmente passa 20% do fluxo global de crude, é um dos pontos críticos no conflito que os Estados Unidos e o Irão têm travado desde o final de fevereiro, com ambas as nações a disputarem o controlo.

Washington afirma que o estreito está agora livre de minas, algo que Teerão nega, classificando o anúncio de "estratégia de propaganda".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, referiu hoje que não tem pressa em retomar as negociações de paz com o Irão, dada a vantagem que detém sobre a República Islâmica, contra a qual lançou esta segunda-feira uma ofensiva económica visando aumentar a pressão.