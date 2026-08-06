Concessão do Casino a troco de 15 milhões

A notícia que faz a manchete da edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO dá conta de que a concessão do Casino se faz a troco de 15 milhões. O concurso internacional para a exploração do complexo é válido por 15 anos e impõe um investimento obrigatório de 6 milhões na modernização das infra-estruturas.

Em destaque, na primeira página, temos, também, que o Teleférico do Curral avança sob exigências. Câmara de Lobos aprova hoje a operação urbanística para a construção do sistema de teleféricos, com medidas preventivas. Ainda no âmbito autárquico, Santa Cruz cede dois terrenos para construir habitação.

“Os radares devem ser o último passo”, quem o diz é o delegado regional da Prevenção Rodoviária, que insiste na educação dos condutores como ferramenta de combate à sinistralidade.

Nesta edição dizemos-lhe que Nuno Ribeiro vai cantar nas festas da Ponta do Sol. O artista nacional actua a 4 de Setembro.

Medindo o pulso à economia, fique a saber que foram criados 30 mil novos empregos desde a pandemia.

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Bom dia, com boas leituras!