Macron pede mobilização militar contra incêndios com mais de 19 mil hectares queimados

O Presidente francês, Emmanuel Macron, instruiu hoje as Forças Armadas a "mobilizarem-se para prestar o máximo apoio à proteção civil", perante incêndios florestais descontrolados que já devastaram mais de 19 mil hectares no sudoeste do país.

A informação foi avançada pela AFP, citando fonte do círculo próximo de Macron, depois de um gabinete interministerial de crise ter sido convocado pelo primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, a pedido do Presidente, dado que os serviços de emergência já retiraram mais de 141 mil pessoas no sudoeste - 110 mil na região de Gironda e cerca de 31 mil no departamento de Landes.

Os incêndios dirigem-se agora para a área metropolitana de Bordéus.

O presidente da Câmara de Bordéus, Thomas Cazenave, afirmou à BFM TV que "há um cheiro persistente a fumo", embora o fogo ainda não esteja "às portas" da cidade.

A Agência Regional de Saúde (ARS) ativou o plano de emergência em Gironda e Landes, estando em curso evacuações em lares de idosos e centros para pessoas com deficiências.

"Estamos perante um incêndio XXL, imprevisível", afirmou a autarca da Nova Aquitânia e de Gironda, Sophie Brocas, numa conferência de imprensa.

A autarca alertou que o incêndio na baía turística de Arcachon continua fora de controlo, numa situação de seca extrema e com previsão de ventos fortes que podem complicar os trabalhos de extinção.

Além do incêndio em Gironda, há outros focos ativos em todo o país, incluindo o que queimou até 3.700 hectares no departamento de Var, forçando a evacuação de residentes em áreas como Châteauvert e confinando os de Correns.

O ministro francês do Interior, Laurent Nuñez, afirmou hoje à cadeia televisiva TF1 que a situação é "completamente sem precedentes".

"Nunca vimos nada assim, um incêndio conetivo (que se alimenta a si próprio) desta magnitude", declarou.

Mais de 1.000 bombeiros, 440 polícias militares, 260 veículos e um vasto dispositivo terrestre participam nas operações no terreno, entretanto reforçadas com quatro aviões Canadair, três aviões de combate a incêndios e helicópteros de reconhecimento.