Realizadora Ava Ferrera recebe distinção da EU Business News

A argumentista, realizadora e produtora Ava Ferrera, distinguida internacionalmente pelo seu trabalho cinematográfico, foi galardoada com o prémio Best Independent Film Director & Producer nos Portuguese Business Awards 2026, promovidos pela EU Business News, em reconhecimento pelo seu contributo para o sector do Cinema e Entretenimento em Portugal.

A distinção reconhece o percurso de Ava Ferrera enquanto cineasta independente e o seu compromisso com o desenvolvimento de uma obra autoral marcada por uma linguagem visual singular e por narrativas centradas em personagens de grande profundidade psicológica. A sua filmografia conta actualmente com duas obras lançadas, encontrando-se vários projectos de curta e longa-metragem em diferentes fases de desenvolvimento.

Promovidos anualmente pela EU Business News, os Portuguese Business Awards distinguem empresas e profissionais que demonstram excelência, inovação e liderança nos mais diversos setores de actividade em Portugal. Publicada pela AI Global Media, a EU Business News é uma publicação europeia de referência dedicada à divulgação de organizações e personalidades que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento dos seus respectivos sectores. Os vencedores são seleccionados através de um processo de investigação independente e baseado no mérito.

Segundo nota à imprensa, a propósito desta distinção, Ava Ferrera afirmou: "O cinema independente constrói-se pela convicção — pela crença de que histórias com uma voz singular merecem existir. Recebo este reconhecimento com enorme gratidão e como um incentivo para continuar a criar filmes que desafiem, provoquem e perdurem".

Através do seu atelier cinematográfico, House of Ferrera, Ava Ferrera continua a desenvolver um conjunto de projectos originais que abrangem o cinema de ficção e documental, com uma crescente carteira de curtas e longas-metragens destinadas ao circuito internacional.

Esta distinção representa mais um marco no percurso cinematográfico de Ava Ferrera, que reúne já diversas selecções e prémios internacionais, enquanto prossegue o desenvolvimento dos seus próximos projectos.