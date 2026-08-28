Madeira escolhida como Região convidada da 22.ª edição do Congresso de Cozinha

A Madeira foi escolhida como Região convidada da 22.ª edição do Congresso de Cozinha, que decorre nos dias 27 e 28 de Setembro, nos Jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras. Marrocos será o país convidado, numa edição que reforça a aposta na valorização dos territórios e na partilha de diferentes culturas gastronómicas.

O maior encontro nacional dedicado aos profissionais da gastronomia contará este ano com mais de 80 oradores nacionais e internacionais, entre chefs, restauradores, investigadores e outros especialistas ligados ao sector.

A presença madeirense será assegurada por vários nomes que têm contribuído para a afirmação da gastronomia regional no panorama nacional. Entre os participantes confirmados estão Octávio Freitas, Júlio Pereira, Celestino Grave, Diogo Freitas, Roberto Barros, Miguel Gonçalves, Rafaela Antunes, Joana Abreu Gonçalves e Zélia Santos.

A organização destaca a Madeira enquanto território com uma forte identidade gastronómica, profundamente ligada ao mar, aos produtos locais e ao património natural. A Região levará ao congresso diferentes perspectivas sobre a cozinha madeirense, através de demonstrações, conversas e momentos de partilha.

A presença da Madeira surge ainda associada à importância do território e dos seus recursos na construção de uma gastronomia própria, numa edição que terá 'O Mar' como tema central.

O congresso pretende, assim, discutir a relação entre gastronomia, território e sustentabilidade, abordando temas como a escolha do pescado, a sazonalidade do peixe, a maturação, a aquacultura e a preservação dos recursos marinhos.

Marrocos será o país convidado desta edição, permitindo ao público conhecer uma gastronomia marcada pela tradição e diversidade.

Entre os convidados está Lahcen Hafid, chef marroquino com uma carreira desenvolvida em França e passagem por cozinhas de referência, incluindo o Ritz Paris. Atualmente dedicado à consultoria gastronómica, irá apresentar uma masterclass sobre a cozinha marroquina.

O chef participará ainda num jantar a quatro mãos com Marlene Vieira, no restaurante Marlene, em Lisboa, no dia 25 de Setembro.

No dia seguinte, 26 de Setembro, será realizado outro jantar especial, desta vez no restaurante Sála, em Lisboa, com João Sá a receber Rodolfo Vilar, do projecto brasileiro A.Mar.

A edição de 2026 pretende colocar o mar no centro da discussão gastronómica, não apenas enquanto fonte de ingredientes, mas também enquanto elemento que influencia culturas, técnicas e identidades.

A sustentabilidade e a preservação dos recursos serão alguns dos temas em debate durante os dois dias do congresso, que reunirá profissionais de diferentes áreas e origens.