Número de processos de falência e insolvência diminuiu em termos trimestrais

Segundo os dados disponibilizados pela Direcção-Geral da Política de Justiça (DGPJ), no 1.º trimestre de 2026 deram entrada nos tribunais judiciais de 1.ª instância da Comarca da Madeira 48 processos relacionados com falência, insolvência e recuperação de empresas. Este valor representa uma diminuição de 15,8% face aos 57 processos registados no 4.º trimestre de 2025. Em sentido contrário, quando comparado com o mesmo período de 2025, em que foram contabilizados 42 processos, verificou-se um aumento de 14,3%.

Durante o 1.º trimestre de 2026 foram concluídos 62 processos, mais 51,2% do que no trimestre homólogo. Destes, 53 processos, correspondentes a 85,5% do total, resultaram em falência ou insolvência decretada. O número de falências ou insolvências decretadas superou os valores observados no trimestre anterior (49 processos) e no período homólogo (37 processos), traduzindo-se em aumentos de 8,2% e 43,2%, respectivamente.

Relativamente ao tipo de pessoa abrangida pelas decisões de falência ou insolvência, verificou-se uma maior incidência nas pessoas singulares, que representaram 62,3% do total dos casos. Assim, dos 53 processos com falência ou insolvência decretada no trimestre em análise, 33 diziam respeito a pessoas singulares e 20 a pessoas colectivas.