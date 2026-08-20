Madeira (22 €/m2) está entre as regiões mais caras para arrendar casa

A Madeira está entre as regiões do país onde o arrendamento habitacional apresenta os valores mais elevados por metro quadrado, com um preço médio de 22 euros por m² por mês, segundo os dados mais recentes do Imovirtual, referentes à média dos últimos três meses dos anúncios de apartamentos e moradias.

O valor coloca a Região Autónoma da Madeira a par do Algarve e apenas um euro abaixo do Porto, que apresenta um preço médio de 23 euros por m². Lisboa lidera o mercado nacional, com 27 euros por m², enquanto Setúbal surge com 20 euros por m².

A média nacional situa-se nos 23 euros por m²/mês, o que significa que a Madeira está apenas um euro abaixo desse valor. A comparação mostra, contudo, uma diferença significativa face a grande parte do território continental, sobretudo em relação aos distritos do interior.

A Guarda apresenta o valor mais baixo do país, com apenas 8 euros por m²/mês, enquanto Castelo Branco, Vila Real e Viseu registam 10 euros. Leiria e Santarém surgem com 12 euros e Braga e Beja com 15 euros.

Assim, arrendar uma habitação na Madeira custa, em média, 2,75 vezes mais por metro quadrado do que na Guarda. A diferença é de 14 euros por m² por mês.

O indicador permite também perceber a posição da Madeira no conjunto dos mercados de arrendamento mais valorizados. A Região surge com o mesmo preço do Algarve, outra zona marcada por forte procura turística, e acima de Setúbal e dos principais distritos do interior.

Os dados do Imovirtual apontam para uma concentração dos valores mais elevados nas áreas urbanas e nas regiões com maior pressão turística. Lisboa, Porto, Madeira e Algarve formam o grupo com preços médios por metro quadrado entre 22 e 27 euros.

A análise do preço por metro quadrado permite, segundo o Imovirtual, comparar de forma mais directa o custo efectivo do espaço habitacional entre diferentes territórios, evitando que a dimensão dos imóveis distorça a comparação entre rendas.

"O preço por metro quadrado permite compreender de forma muito mais rigorosa o verdadeiro custo do arrendamento do que o valor mensal da renda", afirma Sylvia Bozzo, Marketing Manager do Imovirtual, citada na divulgação, sublinhando que a localização continua a ser um dos factores com maior influência no valor pago pelo mesmo espaço habitacional.