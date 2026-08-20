Madeira recebe 34.ª Conferência Anual da EECERA com 700 participantes de todo o Mundo

A Universidade da Madeira recebe, entre 25 e 28 de Agosto, no Madeira Tecnopolo e no Campus Universitário da Penteada, a 34.ª Conferência Anual da EECERA - European Early Childhood Education Research Association, um dos principais encontros internacionais dedicados à investigação e às práticas na área da Educação de Infância.

Subordinado ao tema 'O Desenvolvimento da Autonomia, Participação e Democracia na Era Digital', o evento científico reúne cerca de 700 investigadores e profissionais de educação provenientes de várias partes do Mundo, com o intuito de promover uma reflexão alargada sobre os desafios que se colocam à educação na primeira infância e seus profissionais, num contexto social e tecnológico em rápida transformação.

A 34.ª Conferência Anual da EECERA é acolhida pelo Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira (CIE-UMa), em parceria com a Associação Portuguesa de Profissionais de Educação de Infância (APEI) e o Centre for Research in Early Childhood (CREC), contando ainda com o apoio da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e da Câmara Municipal do Funchal, entre outras entidades que contribuíram para a realização deste evento científico.

A conferência é copresidida pela professora Júlia Oliveira-Formosinho, da Universidade do Minho e membro da direcção EECERA, e pela professora Ana França Kot-Kotecki, da Universidade da Madeira.

O objectivo central do encontro passa por discutir formas de preservar e valorizar o conhecimento pedagógico sobre a infância, respondendo de forma proativa aos desafios da era digital, nomeadamente a iniciação à democracia, nas primeiras ideias e continuidade ao longo da vida. A organização defende uma visão das crianças enquanto sujeitos ativos na construção das suas aprendizagens e dos seus mundos sociais. A temática escolhida ganha particular relevância perante um cenário mundial marcado por desafios como a pobreza, as deslocações forçadas, os conflitos armados, as alterações climáticas e o desenvolvimento acelerado das novas tecnologias. Neste contexto, a conferência EECERA 2026 procurará refletir sobre o papel da educação de infância na criação de condições para que as crianças possam participar ativamente nas decisões e nos contextos que influenciam as suas vidas. Universidade da Madeira

A inteligência artificial generativa será, igualmente, alvo de reflexão. Esta tecnologia apresenta oportunidades, mas também riscos que importam analisar. Entre as preocupações identificadas pelos organizadores está a possibilidade de determinadas utilizações da inteligência artificial reduzirem ou distorcerem a qualidade das interacções humanas e das experiências com o mundo real, particularmente importantes durante os primeiros anos de vida.

Entre os conferencistas confirmados para esta edição encontram-se a professora Júlia Oliveira Formosinho, da Universidade do Minho e membro da direcção da EECERA; a Professora Reema Patel, investigadora social na Universidade de Cambridge, no Reino Unido; o professor Andrew Manches, especialista na área das Crianças e Tecnologia na Universidade de Edimburgo, na Escócia; e a professora Susan Edwards, docente de Educação de infância na Universidade Católica Australiana.

Ao longo dos quatro dias serão apresentados trabalhos de investigadores e profissionais de diferentes países, abrangendo temas como a autonomia das crianças, o brincar digital, a voz das crianças em plataformas online, a ética da inteligência artificial na educação de infância, as literacias digitais e as pedagogias participativas. A diversidade dos trabalhos apresentados reforça a dimensão internacional da conferência e o interesse crescente pelos desafios colocados pela transformação digital à educação e ao desenvolvimento das crianças. Universidade da Madeira

Com esta edição, a EECERA pretende "fomentar um diálogo internacional sobre o papel da educação na primeira infância enquanto espaço de autonomia, participação e democracia, também num contexto cada vez mais marcado pela tecnologia. O objetivo passa por desafiar educadores e profissionais de educação em criar processos de aprendizagem envolvendo as crianças na construção dos seus próprios mundos com confiança, criatividade e sentido de responsabilidade".

A conferência encontra-se já com a lotação esgotada.