Mau tempo dificulta buscas por 265 desaparecidos após enxurradas na China

A chuva, instabilidade das encostas e acessos danificados estão a dificultar as buscas por 265 desaparecidos devido às enxurradas no Tibete, onde um bloqueio natural de água agravou o risco de novos desastres, informou hoje a imprensa estatal chinesa.

A acumulação de água, provocada por lama e rochas que bloquearam o curso de água, aumentou o risco de desastres secundários e dificulta as operações de drenagem, segundo os media oficiais.

Um responsável da divisão militar do município de Shigatse explicou à imprensa que o limite da área coberta pelo fluxo de lama se situa a cerca de 2,5 quilómetros da passagem fronteiriça de Gyirong, a zona mais afetada, e que os sedimentos atingem cerca de 1,5 metros de espessura em alguns pontos, dificultando o avanço das equipas e da maquinaria.

A unidade mobilizou 158 pessoas, quatro máquinas de engenharia e mais de 20 veículos, mas parte do equipamento permanecia em espera, enquanto equipas avançadas avaliavam quais os troços que podiam ser utilizados em segurança e o risco de novos desastres.

O terreno constitui outro dos principais obstáculos. Segundo um especialista do ministério dos Recursos Naturais, citado pela emissora estatal CCTV, a zona afetada situa-se num vale de alta montanha e numa área de confluência de cursos de água, com desníveis superiores a três mil metros e presença de glaciares nas zonas de maior altitude.

O especialista afirmou que ainda não é clara a estabilidade da zona montanhosa onde teve origem o deslizamento, nem a situação nos cursos de água, fatores que condicionam tanto a avaliação do risco de novos desastres como a segurança das equipas de resgate.

A estes fatores juntam-se a estreiteza do terreno e a chuva, que aumentam o risco de novos desabamentos, deslizamentos de terras e quedas de rochas e limitam a utilização de maquinaria pesada, segundo a CCTV.

As comunicações também foram afetadas, levando as autoridades a recorrer a meios aéreos. Um 'drone' enviado da província vizinha de Sichuan chegou durante a madrugada de hoje, equipado com uma estação-base móvel e sistemas de comunicação por satélite.

Um avião transportou ainda de Sichuan 111 elementos das equipas de resgate, equipamento especializado e quatro cães de busca.

O primeiro e, até agora, único balanço divulgado pelas autoridades chinesas, avançado na quarta-feira pela CCTV, indicou três mortos e 265 desaparecidos em território tibetano, sem fornecer informações sobre a nacionalidade ou identidade das vítimas e das pessoas por localizar.

No Nepal, o balanço mais recente aponta para 157 mortos, elevando para pelo menos 160 o número de vítimas mortais confirmadas nos dois lados da fronteira.