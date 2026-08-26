PCP defende que após derrota do Pacote Laboral, é tempo de avançar nos direitos

O PCP-Madeira enviou um comunicado à imprensa a considerar que a derrota do Pacote Laboral demonstra que a mobilização dos trabalhadores e do povo é capaz de travar retrocessos nos direitos e nas condições de vida, e defende que essa força deve agora servir para conquistar novos avanços.

Ora, o partido apresenta um conjunto de prioridades para a Região, entre as quais: melhores salários e aplicação do subsídio de insularidade a todos os trabalhadores; um acréscimo de 10% ao Salário Mínimo Regional; combate à pobreza e às desigualdades territoriais; preços máximos para bens essenciais e energia; reforço do Serviço Regional de Saúde público e gratuito; combate à precariedade laboral; transportes públicos progressivamente gratuitos; um Programa de Emergência Habitacional; um Complemento Regional de Reforma e acesso gratuito a medicamentos para idosos e doentes crónicos; e refeições escolares e creches gratuitas.

Para o PCP, não basta travar retrocessos, é preciso agora avançar nos direitos, nos salários e nos serviços públicos, através da organização e mobilização contínua dos trabalhadores e do povo.