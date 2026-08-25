"A Câmara é governada de dentro para fora"

Em entrevista ao DIÁRIO no Dia do Concelho, José Carlos Gonçalves garante que não recebe directrizes da estrutura regional do Chega e assume ter “canal directo” com Ventura, que não estará nas comemorações dos 282 anos de São Vicente. O autarca revela atraso na auditoria às contas, desafia o Governo Regional a fazer a Estrada das Ginjas, fala da provável instalação do Pingo Doce e garante que cumprirá os 4 anos de mandato. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 25 de Agosto.

"Obra do novo hospital motiva audição na Assembleia da República" é outra das notícias em destaque na primeira página de hoje.

Saiba também que o "Estudo do ferry indica necessidade de financiamento público". Ligação por mar ao continente é viável se houver transporte de mercadorias, mas depende de apoio público. Ainda no que toca ao Mar, o Porto do Caniçal movimentou, ontem, quatro navios de carga em simultâneo.

"Vindima depara-se com falta de mão-de-obra" e "Escultura de Bordalo II retirada da Praça CR7 à espera de destino" são os temas que 'fecham' a primeira página de hoje.

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