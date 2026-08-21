Oito feridos e cinco desaparecidos em incêndio num restaurante na Suíça

Oito pessoas ficaram feridas e cinco estão desaparecidas na sequência de um incêndio que deflagrou na madrugada de hoje no edifício de um restaurante na pequena cidade de Thusis, no leste da Suíça, anunciou a polícia local.

"Na madrugada de quinta-feira para sexta-feira [hoje], um grande incêndio deflagrou em Thusis. Um restaurante com habitação foi completamente destruído. Cinco pessoas estão desaparecidas", afirmou a polícia de Graubünden, num comunicado.

"Catorze pessoas conseguiram escapar ao edifício em chamas. Entre elas, oito ficaram feridas, duas gravemente, duas moderadamente e quatro ligeiramente", acrescentou.

Os feridos receberam os primeiros socorros no local e foram posteriormente transportados para três hospitais da região (Chur, Thusis e Ilanz), bem como para o hospital de Zurique.

As autoridades abriram uma investigação para determinar a causa do incêndio.

Segundo a polícia, "as primeiras conclusões indicam que o fogo começou no segundo andar do edifício".

"A escadaria desabou, pelo que foi necessário recorrer a um guindaste para abrir o telhado", explicou.

Quase 100 bombeiros foram mobilizados para extinguir o incêndio. As operações de combate ao fogo ainda estavam em andamento ao início da manhã de hoje.

Uma foto divulgada pela polícia mostra um prédio de apartamentos de vários andares devastado por um violento incêndio no meio da noite. Grandes chamas são vistas a sair das janelas de um andar superior, com uma densa nuvem de fumo por cima do edifício.