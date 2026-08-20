PSD realça impacto do Programa Estudante Insular e acusa oposição de "mentiras reiteradas"

O Grupo Parlamentar do PSD-Madeira visitou, esta quinta-feira, véspera de feriado, o Gabinete do Ensino Superior, onde destacou o impacto do Programa Estudante Insular no apoio aos jovens madeirenses que estudam fora da Região, numa altura em que se aproxima a divulgação dos resultados de colocação no ensino superior.

O deputado Bruno Melim sublinhou que a medida, em vigor desde 2018, tem permitido aliviar os encargos das famílias, garantindo um apoio “simples, célere e eficaz” nas deslocações dos estudantes. Segundo o parlamentar, “desde 2018, o Governo Regional assumiu um esforço financeiro superior a 36,5 milhões de euros, apoiando já cerca de 11 mil estudantes. É uma medida que faz diferença na vida de quem estuda fora da Região e no orçamento das respectivas famílias”.

Bruno Melim explicou que o programa evita que os estudantes tenham de adiantar valores elevados nas viagens entre a Madeira e o continente, já que o Governo Regional assume esse encargo antecipadamente. “Esta é uma política pública com impacto directo, porque desonera as famílias e garante que a condição insular não se transforma num obstáculo ao acesso e à frequência do ensino superior”, afirmou.

Rejeitou ainda críticas da oposição sobre alegadas dificuldades no acesso ao programa, garantindo que a notificação de colocação no ensino superior é suficiente para iniciar o processo. “É falso que os estudantes fiquem impedidos de aceder ao Programa Estudante Insular por ainda não disporem do comprovativo de matrícula. A notificação de colocação permite iniciar o processo. É importante que esta mentira reiterada da oposição seja definitivamente desmentida”, deixou claro.

E sublinhou o compromisso com políticas que promovam maior igualdade no acesso à educação e reduzam os custos acrescidos da insularidade, defendendo o reforço dos apoios às famílias e aos estudantes madeirenses.