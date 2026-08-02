Nacional encerra pré-época com vitória frente à AD Camacha

O Nacional venceu hoje a AD Camacha, do Campeonato de Portugal, por 1-0, no último jogo de preparação do clube da I Liga portuguesa de futebol antes do início do campeonato.

Em partida disputada à porta fechada no Estádio da Madeira, o médio Joel Silva apontou o golo que decidiu o encontro, permitindo ao Nacional o primeiro triunfo na pré-temporada.

Ao todo, o conjunto agora orientado por João Gião, ex-Sporting B, realizou sete particulares, contabilizando uma vitória, três empates e três derrotas.

O Nacional, pela terceira temporada consecutiva na 'elite' do futebol português, inicia o campeonato fora de casa, diante do Santa Clara, em 10 de agosto.