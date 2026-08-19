Ventura alerta que estudo sobre Segurança Social é para "abrir o caminho para cortar pensões"

O presidente do Chega defendeu hoje que o estudo sobre a Segurança Social tem como objetivo "abrir o caminho para cortar pensões" e "impedir a descida da idade da reforma".

André Ventura deixou estes avisos no discurso na rentrée política do Chega, que decorreu esta noite em Santarém, acusando o Governo de ter "encomendado e manietado" o estudo do grupo de trabalho sobre a Segurança Social que foi apresentado na terça-feira para "neutralizar a proposta" do Chega para baixar a idade da reforma.

"Isto é divulgado, neste momento, com um objetivo político: é de impedir a descida da idade da reforma e abrir o caminho para cortar pensões em Portugal. E isto, meus caros, não é aceitável", sustentou.

Segundo o presidente do Chega, "quando se começa a pôr estes estudos cá fora" que dizem "a Segurança Social está em grande défice", daqui a uns meses vão começar a dizer que é preciso "cortar as pensões, que o Estado tem que voltar a ser sustentável".

Ventura deixou ainda a garantia de que o partido vai insistir na proposta da descida da idade da reforma na discussão do Orçamento do Estado para 2027 que começa em outubro.