JPP quer salvar o Cristo Rei do Garajau

O Juntos Pelo Povo deixa um apelo para tentar "salvar" o monumento ao Cristo Rei, no Garajau. O presidente da Junta de Freguesia do Caniço, Milton Teixeira, esteve esta manhã junto à estátua, acompanhado pela presidente da Câmara de Santa Cruz, Élia Ascensão, do secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, deputados e autarcas.

O Monumento ao Cristo Rei completa 100 anos em 2027. Milton Texeira manifesgtou a sua “desilusão” com a “degração e abandono” do monumento. O autarca lamenta o “desinteresse” do Governo Regional e em particular da secretaria regional do Turismo, Ambiente e Cultura.

O monumento e toda a zona envolvente são propriedade privada, mas “o próprio Governo Regional recolhe as rendas dos estabelecimentos comerciais existentes nesta zona e na praia do Garajau, depois não tem qualquer interesse institucional em resolver um problema com um ex-libris do património cultural e religioso da Região. Mas vemos esse interesse, e bem, com outras autarquias, através da celebração de contratos-programa para a requalificação do património, enquanto aqui no Caniço e no concelho de Santa Cruz não existe esse interesse.”

Milton Teixeira não quer acreditar que "vamos celebrar os 100 anos de existência com o monumento envolto em taipais e em avançado estado de degradação, seria uma desconsideração profunda e uma mensagem de desprezo para com o património cultural e religioso”.

O presidente da Junta de Freguesia do Caniço deixa um apelo: “Temos o monumento ao Cristo Rei mais antigo do mundo, está aqui na freguesia do Caniço, e aquilo que peço é que nos sentemos todos à mesa, sejamos capazes de conversar e tomar decisões porque o Cristo Rei merece o respeito institucional de todos nós.”

A estátua do Cristo Rei do Garajau é uma obra da autoria do escultor francês Georges Serraz. O monumento foi financiado e mandado construir por Aires de Ornelas, filho do último morgado do Caniço. A inauguração ocorreu no dia 30 de Outubro de 1927.