Quatro mortos em ataque com drone russo em Kherson

Quatro pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas hoje por um drone russo contra um miniautocarro na região ucraniana de Kherson, informou o chefe da administração militar regional, Oleksandr Prokudin.

The awful reality of life in Ukraine:



Russia killed four people in Kherson today and injured five more when it attacked a minibus.



In Zaporizhzhia, Russia killed one and injured 10 more.



In Kharkiv region, a family was injured by Russia: mom, dad, and their 9-year-old son.



📹… pic.twitter.com/nZ9Y4xh13J — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 19, 2026

"Por volta das 08:50 [06:50], as forças russas atacaram com um drone um miniautocarro no distrito de Korabelni, em Kherson e morreram quatro pessoas, segundo Prokudin, numa mensagem publicada no Telegram.

Quatro mulheres ficaram feridas e encontram-se internadas num hospital, acrescentou.

In Kherson the human safari continues, russians boasting proudly on Telegram how they target kids in windows 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/G9vPKm517i — Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) August 19, 2026

A força aérea ucraniana informou que a Rússia lançou, durante madrugada, um ataque que incluiu dois mísseis balísticos Iskander-M e dezenas de drones, a partir da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

As forças de defesa ucranianas informaram ter conseguido abater ou neutralizar 56 drones no norte, sul e leste do país.