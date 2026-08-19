Ilusionista Juan Tamariz que fez de Espanha "capital mundial da magia" morre aos 83 anos

O ilusionista espanhol Juan Tamariz, considerado um dos maiores especialistas do mundo naquela arte, morreu na madrugada de terça-feira, aos 83 anos, num hospital de Madrid, anunciou a família.

"Esteve acompanhado até ao último momento pelos seus filhos, despediu-se deste mundo sem sofrer e, como foi sempre o seu cartão de identidade, sorrindo e em paz", escreveu nas redes sociais o jornalista da TVE Moisés Rodriguez Martínez, em nome da família.

Por seu lado, a filha Ana Tamariz, diretora da Grande Escola de Magia a que dá nome, despediu-se, também nas redes sociais, de "uma pessoa incrível, muito querida e admirada por todos".

Em 2023, o jornal norte-americano New York Times publicou um perfil de Tamariz, com o título "O Homem que Fez de Espanha a Capital Mundial da Magia" e no qual o colega de profissão David Blaine o adjetivava como "o maior e mais influente mágico de cartas vivo".

O jornalista que o entrevistou relata como Tamariz pegou num baralho e lho deu para a mão para o cortar ao meio. De uma das metades, o jornalista escolheu uma carta e voltou a juntá-la à metade do baralho, que cortou uma e outra vez.

Depois, Tamariz pediu-lhe para cortar a outra metade do baralho, as vezes que quisesse, e para olhar para a carta que estava em baixo, que era uma rainha, que tem um valor de 12. Ao pegar na metade do baralho onde misturou a sua carta - um quatro de espadas - e tirar 12 cartas (o valor da rainha) encontrou o seu quatro de espadas.

"O problema com descrever o que aconteceu é que o único relato que posso dar é objetivamente impossível", escreveu o jornalista.

Autor de dezenas de livros, nos quais procurou densificar aquilo que para muitos é considerado pouco mais do que uma brincadeira, Tamariz estudou Física e Cinema antes de se dedicar em pleno à arte que o tornou famoso.

Numa publicação no sub-Reddit de Magia de Cartas, um utilizador perguntava por que é Juan Tamariz visto como tão influente pelos restantes mágicos. As respostas eram consensuais: "Porque mudou o paradigma na magia de cartas, ao inovar, modificar e dominar técnicas verdadeiramente poderosas e apresentações de alguns truques muito criativos e sequências que têm inspirado mágicos e entretido o público em geral ao longo de décadas".

Em Espanha, foi presença assídua na televisão durante décadas, que o tornaram numa figura popular e querida do grande público. Em Portugal, chegou a ser convidado para o programa "Noite Mágica", de Luís de Matos, na RTP, na década de 1990.

Como o conta o jornal espanhol El País, foi o primeiro mágico sem 'smoking': "Eu queria fazer os meus jogos [truques] sentado, perto do público, e essa profissão não existia nem aqui, nem na Europa".

"A magia tenta produzir o assombro, que é o princípio do conhecimento, como dizia Sócrates. Se te assombras e perguntas porquê, começa a ciência, a filosofia... Eu assombro-me com facilidade. Uma vez, fiz a Camilo José Cela (1916-2002) um jogo na Galiza e depois mandou-me um livro com uma dedicatória muito bonita. Dizia: 'Senti o pasmo'. É assim. Às vezes, a gente entrega-se e fica pasmada, com a boca e os olhos abertos. E isso é precioso", disse Tamariz, citado pelo periódico espanhol.