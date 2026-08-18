Micaela Freitas destaca articulação entre agentes da Protecção Civil

A secretária regional da Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas, presidiu esta terça-feira ao briefing semanal do Centro de Coordenação Operacional Regional, realizado no Pavilhão dos Prazeres, na Calheta, seguindo-se o treino mensal do Posto de Comando Operacional Avançado, que incluiu exercícios práticos das equipas de reconhecimento e avaliação da situação.

Na ocasião, a governante destacou a importância de testar regularmente os recursos tecnológicos do Serviço Regional de Protecção Civil e a capacidade de resposta dos diferentes agentes. Micaela Freiras sublinhou ainda que a realização deste tipo de exercícios nos municípios permite reforçar a articulação entre todas as entidades envolvidas, considerando que o trabalho em equipa, com uma linguagem comum e coordenação permanente, é um dos pilares da Protecção Civil.

“É nosso objectivo constante testar os recursos tecnológicos do Serviço Regional de Proteção Civil e as capacidades dos diferentes Agentes de Proteção Civil. Foi montada uma grande logística no concelho da Calheta, porque também é importante trazermos aos municípios este tipo de exercícios. Mostrámos, uma vez mais, a articulação existente entre todos os agentes. Este é o segredo do trabalho da Proteção Civil, o trabalho em equipa, com a mesma linguagem e constante articulação”, elogiou.