OpenAI lança o ChatGPT para adolescentes com filtros de segurança e controlos parentais

A OpenAI anunciou hoje o lançamento global do "ChatGPT for Teens" (ChatGPT para adolescentes), uma versão do 'chatbot' destinada a adolescentes que limita automaticamente determinados tipos de conversas e inclui controlos parentais para reforçar a proteção dos mais jovens.

Segundo a empresa, este novo modelo tem as mesmas capacidades que o tradicional, mas foi "concebido para ajudar os adolescentes a aprender, a resolver problemas e a explorar novas ideias".

Além disso, irá limitar as conversas de alto risco relacionadas com automutilação, violência, distúrbios alimentares e conteúdo sexual explícito ou gráfico.

Em alguns casos, o ChatGPT enviará alertas aos adultos que tenham optado por ativar os controlos parentais e as notificações.

No entanto, estes controlos não permitem que os pais ou tutores leiam ou supervisionem as conversas do adolescente.

"Se a OpenAI enviar uma notificação de segurança, apenas partilha a informação necessária para proteger o bem-estar do jovem", refere a empresa em comunicado.

A nova versão oferece ainda "lembretes de tarefas" que podem sugerir a utilização do modo de estudo e ajudar a completar os trabalhos passo a passo, em vez de fornecer apenas uma resposta.

Para ativar esta nova funcionalidade, a empresa analisa mais de 2.000 indicadores, como os horários habituais de início de sessão, para detetar se um utilizador tem menos de 18 anos. Nesse caso, o 'chatbot' ativará automaticamente o modo para adolescentes.

Este lançamento surge num momento em que a OpenAI enfrenta uma pressão cada vez maior em relação à saúde mental e ao desenvolvimento dos utilizadores mais jovens.

Grupos de pais em cidades como Nova Iorque e Los Angeles, nos Estados Unidos, estão a pressionar as escolas para que suspendam a implementação de produtos de IA, por receio de que estes prejudiquem o pensamento crítico.