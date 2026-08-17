Antiga congressista em conflito com Trump garante que EUA pode usar arma nuclear

A ex-congressista republicana norte-americana Marjorie Taylor Greene, ex-aliada e atual opositora do Presidente Donald Trump, afirmou hoje que Washington pondera utilizar armas nucleares contra o Irão.

"Estão a discutir o uso de armas nucleares contra o Irão em reuniões estratégicas. Sim, leu bem. É real. Não estou a especular. É algo que eu sei", escreveu Greene numa mensagem na rede social X.

A antiga congressista pela Geórgia recordou as trágicas consequências no Japão, o único país atacado com armas nucleares na história, quando os Estados Unidos lançaram duas bombas atómicas em agosto de 1945 que se estima terem deixado mais de 200.000 mortos, incluindo pessoas que morreram mais tarde devido à radiação.

Greene, que deixou o seu lugar em janeiro após desentendimentos políticos com Trump, afirmou que o Presidente decidiu iniciar a guerra movido apenas por algumas afirmações de Israel, contrárias às análises dos serviços de informações norte-americanos, que descartavam que o Irão estivesse próximo de desenvolver uma arma nuclear.

"E agora é o nosso Governo que está a considerar reduzir o limiar nuclear para usar armas nucleares contra o Irão, apesar de Trump ter afirmado umas 40 vezes que ganhou a guerra e dizer que os Estados Unidos controlam o estreito de Ormuz", assegurou a ex-congressista.

"Trump prometeu não haver mais guerras no estrangeiro, mas poderá ser quem provocará um holocausto nuclear que provavelmente arrastará o mundo inteiro para um conflito maior, uma depressão económica e um sofrimento humano maciço nunca antes visto nas nossas vidas, e talvez em toda a história. As pessoas devem levantar a voz e deter com coragem esta loucura", acrescenta o texto.

A mensagem de Greene, cuja publicação coincide tecnicamente com o dia em que expira o prazo do cessar-fogo assinado por Washington e Teerão para negociar durante 60 dias, conclui com o apelo a que não sejam usadas armas nucleares e que a guerra termine "agora".

Trump ameaçou em várias ocasiões lançar ataques em grande escala contra o Irão, mas sempre negou que os seus planos incluam o uso de armas nucleares.